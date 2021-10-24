بالفيديو.. دنيا بطمة تكشف سبب تغير ملامحها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل ،عن سبب تغير ملامحها، وذلك في فيديو نشرته بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الكبرى غزل والذي احتفلت به مع أسرتها وزوجها المنتج البحريني محمد الترك في المغرب.
وقالت النجمة المغربية أنها عانت من زيادة الوزن بعد الولادة، لدرجة لفتت انتباه زوجها محمد الترك، وواضحت دنيا بطمة أنها في المرحلة السابقة قامت بممارسة التدريبات الرياضة بشكل مكثف من أجل الحفاظ على لياقتها، لتؤكد بذلك أنها لم تخضع لعمليات تجميل في وجهها.
وأضافت: "الجميع كان يسأل عن التغيرات التي حدثت بالنسبة لي ولدرجة جعلت زوجي يتحدث عن زيادة وزني والتي تعود للحمل، وسعيت لممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على لياقتي والتدريب المستمر، لكن هذا الزيادة وجدتها مناسبة معي وتحديدا في العديد من الملابس".