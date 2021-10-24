نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

امرأة تعثر على غرفة سرية أسفل سريرها

منذ 5 ساعات
2254
2
امرأة تعثر على غرفة سرية أسفل سريرها

واشنطن (صدى):
عثرت امرأة على غرفة سرية تحت أرضية سريرها داخل غرفة في أحد الفنادق بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجاء ذلك خلال إقامة الأمريكية «أديسون كاسيل» في فندق مع جدتها حيث لاحظ الاثنان وجود شئ غريب أسفل أرضية السرير، وعثرتا على غرفة سرية.

وسجلت نجمة " تيك توك " مقطع فيديو للحظة التي نزلت فيها تحت سريرها، وأضاءت المصباح الكشاف، حيث بدأت في نقب السجادة.

ونشرت المرأة الأمريكية مقاطع الفيديو للمتابعين، حيث استبعدت فكرة أنها كانت مساحة سباكة لأنها لم تر أي أسلاك أو مواسير.

وقالت: "لا أستطيع رؤية نهاية الغرفة، الأمر الذي يخيفني، حتى أنها وصلت إلى تحت الباب الذي يفصل غرفتنا عن الغرف الأخرى".

 

نيويورك
فندق
تيك توك
غرفة سرية
أديسون كاسيل

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14748
منذ 4 ساعات
ممكن قبو، أو دهليز أرضي سري..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136916
منذ ساعة
ممرات سريه ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
وينكم عن حزب ابليس اللي ارهب الوطن والمواطن والجيران .........!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
اقل مايقال عن هذا الزوج انه غبي وبهيم وقاطع جاده ولا عنده من مراجل الرجال مقدار شعره ..
ابو محمد 😎 ✍️
العيب عند اهل العيب ماهو عيب .. .. استغفر الله العظيم .. واعوذ وألتجيء وأبرأ إليه مما يفعلون ..
كان زمان
وأسحلة حزب الشيطان وش أخبارها ...!!!!

أخر الأخبار

الرئيس المصري يؤكّد تطلّع بلاده للتوصل إلى اتفاقية متوازنة بشأن سد النهضة
الرئيس المصري يؤكّد تطلّع بلاده للتوصل إلى اتفاقية متوازنة بشأن سد النهضة
منذ 21 دقيقة 1411
شافت الموت قدامها
شافت الموت قدامها
منذ 26 دقيقة 401
لقطات مروعة بعد انفجار داخل مصنع
لقطات مروعة بعد انفجار داخل مصنع
منذ 30 دقيقة 401
الشايب يدور المشاكل
الشايب يدور المشاكل
منذ 36 دقيقة 402
بالفيديو.. إقبال كبير من السياح الأجانب على فعالية "كومبات فيلد"
بالفيديو.. إقبال كبير من السياح الأجانب على فعالية "كومبات فيلد"
منذ 51 دقيقة 1599
إقامة مواجهة الأهلي والهلال على استاد الأمير عبدالله
إقامة مواجهة الأهلي والهلال على استاد الأمير عبدالله
منذ 55 دقيقة 1580
بالفيديو.. ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية
بالفيديو.. ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية
منذ ساعة 860
التأمينات توضح طريقة التحقق من صحة الأجر المسجل ومدة الاشتراك
التأمينات توضح طريقة التحقق من صحة الأجر المسجل ومدة الاشتراك
منذ ساعة 1669
وزير الطاقة: ‎المملكة ستكون قادرة على توليد الطاقة الكهربائية بأقل التكاليف في العالم
وزير الطاقة: ‎المملكة ستكون قادرة على توليد الطاقة الكهربائية بأقل التكاليف في العالم
منذ ساعة 1660
صورتان لخادم الحرمين الشريفين الفرق بينهما 64 عام
صورتان لخادم الحرمين الشريفين الفرق بينهما 64 عام
منذ ساعة 13031