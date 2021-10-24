امرأة تعثر على غرفة سرية أسفل سريرها

واشنطن (صدى):
عثرت امرأة على غرفة سرية تحت أرضية سريرها داخل غرفة في أحد الفنادق بمدينة نيويورك الأمريكية.
وجاء ذلك خلال إقامة الأمريكية «أديسون كاسيل» في فندق مع جدتها حيث لاحظ الاثنان وجود شئ غريب أسفل أرضية السرير، وعثرتا على غرفة سرية.
وسجلت نجمة " تيك توك " مقطع فيديو للحظة التي نزلت فيها تحت سريرها، وأضاءت المصباح الكشاف، حيث بدأت في نقب السجادة.
ونشرت المرأة الأمريكية مقاطع الفيديو للمتابعين، حيث استبعدت فكرة أنها كانت مساحة سباكة لأنها لم تر أي أسلاك أو مواسير.
وقالت: "لا أستطيع رؤية نهاية الغرفة، الأمر الذي يخيفني، حتى أنها وصلت إلى تحت الباب الذي يفصل غرفتنا عن الغرف الأخرى".