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الصورة من الباحة عام 1400 هـ

منذ ساعة
495
1
الصورة من الباحة عام 1400 هـ

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 616
منذ 29 دقيقة
نفرات قديم

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أحدث التعليقات

ابو عمير
اللي يشوفه يقول كل سنه وهو اخذ اسياء مايدري انه فحط عشرين سنه لحد مااخذها ومشكوك فيها ..بطوله واشغلونا
كلمة حق
بعد التدقيق بالصوره نقول ادا هي نفس اللي بالصوره هدي بعدره يعطيها البيت هههههههههههههههههههه
قرم
كلب اجرب. وعديم الرجوله والمروه والنخوه والناموس . مهما كان السبب لاتمد يدك لا على امراه ولا على كبير سن ولا على طفل ولا...
kkkk
الجحفله الى قيام الساعه
kkkk
المكاتب فوضى لايطبقون النظام ولايوجد حمايه

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