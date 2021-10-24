معلومات جديدة بشأن الفتاة حاملة السكين بالقصيم

نايف السالم (صدى):
على خلفية المقطع المتداول لفتاة منتقبة تسير في الشوارع، حاملة سكينا بيدها، تكشفت تفاصيلا جديدة بشأن الواقعة.
وكشفت مصادر أن الجهة المختصة بشرطة منطقة القصيم تمكنت من تحديد هوية الفتاة، حيث تبين أنها مواطنة في العقد الثاني من العمر، بحسب سبق.
وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة تعاني اعتلالات نفسية، واتخذت بحقها الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالتها لجهة الاختصاص.
وكانت " صدى" نشرت مقطع فيديو، وثق سير الفتاة وسط الشوارع بيدها سكينا، وتلتفت حولها في مشهد أثار الذعر بين المارة.
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