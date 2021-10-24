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معلومات جديدة بشأن الفتاة حاملة السكين بالقصيم

منذ ساعة
13532
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معلومات جديدة بشأن الفتاة حاملة السكين بالقصيم

نايف السالم (صدى):
على خلفية المقطع المتداول لفتاة منتقبة تسير في الشوارع، حاملة سكينا بيدها، تكشفت تفاصيلا جديدة بشأن الواقعة.

وكشفت مصادر أن الجهة المختصة بشرطة منطقة القصيم تمكنت من تحديد هوية الفتاة، حيث تبين أنها مواطنة في العقد الثاني من العمر، بحسب سبق.

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة تعاني اعتلالات نفسية، واتخذت بحقها الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالتها لجهة الاختصاص.

وكانت " صدى" نشرت مقطع فيديو، وثق سير الفتاة وسط الشوارع بيدها سكينا، وتلتفت حولها في مشهد أثار الذعر بين المارة.

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القصيم
المملكة
شرطة القصيم
اعتلالات نفسية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54485
منذ 52 دقيقة
الله يشفيها

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أحدث التعليقات

ابو عمير
اللي يشوفه يقول كل سنه وهو اخذ اسياء مايدري انه فحط عشرين سنه لحد مااخذها ومشكوك فيها ..بطوله واشغلونا
كلمة حق
بعد التدقيق بالصوره نقول ادا هي نفس اللي بالصوره هدي بعدره يعطيها البيت هههههههههههههههههههه
قرم
كلب اجرب. وعديم الرجوله والمروه والنخوه والناموس . مهما كان السبب لاتمد يدك لا على امراه ولا على كبير سن ولا على طفل ولا...
kkkk
الجحفله الى قيام الساعه
kkkk
المكاتب فوضى لايطبقون النظام ولايوجد حمايه

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