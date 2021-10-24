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أسلحة حربية وذخيرة بمنزل نائب لبناني سابق

منذ 6 ساعات
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أسلحة حربية وذخيرة بمنزل نائب لبناني سابق

بيروت (صدى):
أصدر القضاء اللبناني، أمس السبت، بلاغا للبحث والتحري لمدة شهر بحق النائب السابق خالد ضاهر، حيث عُثر في منزله على كمية من الأسلحة الحربية والذخائر.

وكانت عناصر أمنية داهمت منزل الضاهر، في بلدة ببنين العكارية شمال لبنان، وتمت مصادرة كمية من الاسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية كانت مخبأة داخل مستودع يملكه شقيق الضاهر.

ومن جانبه علق النائب السابق بقوله:"أنا أتحمل المسؤولية، ومذكرة الجلب أفتخر بها، سأقاتل من أجل الحق والعدالة ولن ترهبني مذكرة ولا غيرها، وليعتقلوا من يمتلك آلاف الصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إذا أرادوا الحفاظ على الدولة".

لبنان
أسلحة
القضاء اللبناني
خالد ضاهر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54485
منذ 6 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههه القضاء اللبناني شاطر على الضاهر وجبان امام اسلحة حزب الشيطان ومنظمة امل المجوسيه
كان زمان
كان زمان عدد التعليقات : 5617
منذ 14 دقيقة
وأسحلة حزب الشيطان وش أخبارها ...!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136916
منذ 5 دقائق
وينكم عن حزب ابليس اللي ارهب الوطن والمواطن والجيران .........!!؟؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
وينكم عن حزب ابليس اللي ارهب الوطن والمواطن والجيران .........!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
اقل مايقال عن هذا الزوج انه غبي وبهيم وقاطع جاده ولا عنده من مراجل الرجال مقدار شعره ..
ابو محمد 😎 ✍️
العيب عند اهل العيب ماهو عيب .. .. استغفر الله العظيم .. واعوذ وألتجيء وأبرأ إليه مما يفعلون ..
كان زمان
وأسحلة حزب الشيطان وش أخبارها ...!!!!

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