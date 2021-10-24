أسلحة حربية وذخيرة بمنزل نائب لبناني سابق

بيروت (صدى):
أصدر القضاء اللبناني، أمس السبت، بلاغا للبحث والتحري لمدة شهر بحق النائب السابق خالد ضاهر، حيث عُثر في منزله على كمية من الأسلحة الحربية والذخائر.
وكانت عناصر أمنية داهمت منزل الضاهر، في بلدة ببنين العكارية شمال لبنان، وتمت مصادرة كمية من الاسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية كانت مخبأة داخل مستودع يملكه شقيق الضاهر.
ومن جانبه علق النائب السابق بقوله:"أنا أتحمل المسؤولية، ومذكرة الجلب أفتخر بها، سأقاتل من أجل الحق والعدالة ولن ترهبني مذكرة ولا غيرها، وليعتقلوا من يمتلك آلاف الصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إذا أرادوا الحفاظ على الدولة".