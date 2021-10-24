فيديو..أبرز وسائل الغش في العمالة المنزلية

علي القحطاني (صدى):
أكد المختص بسوق العمل فارس بن جلعود، أن ارتفاع أسعار العمالة المنزلية في المملكة، يعود إلى تلاعب بعض مكاتب الاستقداموتحكمهم عبر سماسرة في الخارج.
وقال ابن جلعود خلال برنامج "ياهلا"، إن هناك بعض وسائل الغش والتلاعب من مكاتب استقدام العمالة.
ومن بين وسائل الغش الذي تمارسه مكاتب الاستقدام، قال ابن جلعود: "إن بعض تلك المكاتب تنشر صورا للعمالة المنزلية ويفاجأ طالبها بأنها تأتي مغايرة للصورة المعروضة والبيانات المعلن عنها".
وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام بعد فتح الترخيص لها، أصبحت الآن أكثر من البقالات، وأن فتح شركات مسؤولة، قابله وجود مكاتب استقدام صغيرة بدأت تنافس الشركات وتحول الأمر إلى تجارة.