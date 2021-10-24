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فيديو..أبرز وسائل الغش في العمالة المنزلية

منذ 48 دقيقة
1323
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فيديو..أبرز وسائل الغش في العمالة المنزلية

علي القحطاني (صدى):
أكد المختص بسوق العمل فارس بن جلعود، أن ارتفاع أسعار العمالة المنزلية في المملكة، يعود إلى تلاعب بعض مكاتب الاستقداموتحكمهم عبر سماسرة في الخارج.

وقال ابن جلعود خلال برنامج "ياهلا"، إن هناك بعض وسائل الغش والتلاعب من مكاتب استقدام العمالة.

ومن بين وسائل الغش الذي تمارسه مكاتب الاستقدام، قال ابن جلعود: "إن بعض تلك المكاتب تنشر صورا للعمالة المنزلية ويفاجأ طالبها بأنها تأتي مغايرة للصورة المعروضة والبيانات المعلن عنها".

وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام بعد فتح الترخيص لها، أصبحت الآن أكثر من البقالات، وأن فتح شركات مسؤولة، قابله وجود مكاتب استقدام صغيرة بدأت تنافس الشركات وتحول الأمر إلى تجارة.

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54482
منذ 36 دقيقة
الغش قديم و لا يزال مستمر
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 150
منذ 13 دقيقة
حتى رواتبهم مرتفعة جدآ مقارنة فيما يتقاضونه في بلدهم لو كانوا
يعملون ... الشغالة قبل ماتجي عندنا هنا تشتغل في بلدها في
عمل شاق جدآ لساعات طويلة قد تمتد لــ13 الى 14 ساعة في
اليوم ولايتجاوز راتبها عن 200 الى 300 ريال ولكن سماسرتهم
هناك وهنا في سفارتهم هم السبب وراء إرتفاع اجورهم الخيالية
لأن لهم نسبة فيها تدفع لهم شهريآ من خلال وسيط في بلدهم .
وجماعتنا للأسف لا أرى لا أسمع لا أتكلم فمتى ينتهي هذا الاستغلال
من سماسرتهم خاصة عندما يعلمون انهن ذاهبات لدول الخليج .
مكاتب الاستقدام لدينا اعتبرهم شركاء في هذا الاستغلال لأن صمتهم
على المبالغة في اجور العاملات يعتبر تواطء مقزز واستنزاف لأموال الشعب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههه القضاء اللبناني شاطر على الضاهر وجبان امام اسلحة حزب الشيطان ومنظمة امل المجوسيه
ابو عمار
ما هو صاحي اكيد به بلا
ط 🍹🍹🍹
حتى رواتبهم مرتفعة جدآ مقارنة فيما يتقاضونه في بلدهم لو كانوا يعملون ... الشغالة قبل ماتجي عندنا هنا تشتغل في بلدها في عمل شاق...
خالد ولد اللسيب
سبحان الله المطلق لم يستفد الوطن ولا الموطن ولاغير الاذيه ليتك تحدث عن الحفر في الشوارع تاخر المشريع
الوفا طبعي
والله معروف ابو الشغالات والبطولات💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸 بدري عليك وعلى طابووووووووور مثلك وشرواك يجيب اسم النصر العالمي على لسانه لانه نادي عريق ويكفيه انه ياخذ بطولانه...

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