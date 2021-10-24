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سعود الصرامي : اسطورة جحفلي انتهت والآن ظهرت أسطورة البليهي
منذ 8 ساعات
1621
4
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التعليقات
لا يهمونك انا مجنونك
عدد التعليقات : 652
منذ ساعتين
ههههههههههة
وكأنني بالرمح اضرب قائلآ
الأرض ارضي والزمان زماني
يابو خرقة
ابو وليد
عدد التعليقات : 2537
منذ ساعة
شوف يا ابو خرقه -- ستظل اسطورة جحفلي الى ان يرث الله الارض ومن عليها -- بس الاساطير القادمين اشدا الما لكل فقراوي
ابو بدر الهلالي العالمي
عدد التعليقات : 1109
منذ ساعة
يا جماعة الخير خفو على الفقراوية ههههههه يلقونها من وين ولا وين ؟!في حالميين الى يومنا هذا مقفلين جوالاتهم بعد غرس البليهي رمحه في ملعب البليهي بارك هههههه وفوقها رئيسهم المغلب على امره يقل لجمهورهم التذاكر مجاناً في مباراة الاتفاق بعد الخروج المر والمذل من ملعبهم على يد زعيم اسياوكبيرها
kkkk
عدد التعليقات : 616
منذ 13 دقيقة
الجحفله الى قيام الساعه
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أحدث التعليقات
ابو عمير
اللي يشوفه يقول كل سنه وهو اخذ اسياء مايدري انه فحط عشرين سنه لحد مااخذها ومشكوك فيها ..بطوله واشغلونا
كلمة حق
بعد التدقيق بالصوره نقول ادا هي نفس اللي بالصوره هدي بعدره يعطيها البيت هههههههههههههههههههه
قرم
كلب اجرب. وعديم الرجوله والمروه والنخوه والناموس . مهما كان السبب لاتمد يدك لا على امراه ولا على كبير سن ولا على طفل ولا...
kkkk
الجحفله الى قيام الساعه
kkkk
المكاتب فوضى لايطبقون النظام ولايوجد حمايه
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