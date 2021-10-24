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عيد الثقيل : الهلال كان محظوظًا بتحقيق الفوز على الرائد
منذ 8 ساعات
793
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التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 616
منذ 18 دقيقة
شخبار الظغط قلي
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أحدث التعليقات
ابو عمير
اللي يشوفه يقول كل سنه وهو اخذ اسياء مايدري انه فحط عشرين سنه لحد مااخذها ومشكوك فيها ..بطوله واشغلونا
كلمة حق
بعد التدقيق بالصوره نقول ادا هي نفس اللي بالصوره هدي بعدره يعطيها البيت هههههههههههههههههههه
قرم
كلب اجرب. وعديم الرجوله والمروه والنخوه والناموس . مهما كان السبب لاتمد يدك لا على امراه ولا على كبير سن ولا على طفل ولا...
kkkk
الجحفله الى قيام الساعه
kkkk
المكاتب فوضى لايطبقون النظام ولايوجد حمايه
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