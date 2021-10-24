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محمد الماس : الحظ دائمًا يرتبط اسمه بالهلال
منذ 6 ساعات
790
1
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التعليقات
القرني
عدد التعليقات : 30
منذ 54 دقيقة
طيب وهدفين الرائد اللي في دقيقتين ماهو حظ وهدف أبها اللي في آخر الدقائق ماهو حظ وهدف الاهلي ماهو حظ
اعلام غبي
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أحدث التعليقات
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههه القضاء اللبناني شاطر على الضاهر وجبان امام اسلحة حزب الشيطان ومنظمة امل المجوسيه
ابو عمار
ما هو صاحي اكيد به بلا
ط 🍹🍹🍹
حتى رواتبهم مرتفعة جدآ مقارنة فيما يتقاضونه في بلدهم لو كانوا يعملون ... الشغالة قبل ماتجي عندنا هنا تشتغل في بلدها في عمل شاق...
خالد ولد اللسيب
سبحان الله المطلق لم يستفد الوطن ولا الموطن ولاغير الاذيه ليتك تحدث عن الحفر في الشوارع تاخر المشريع
الوفا طبعي
والله معروف ابو الشغالات والبطولات💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸 بدري عليك وعلى طابووووووووور مثلك وشرواك يجيب اسم النصر العالمي على لسانه لانه نادي عريق ويكفيه انه ياخذ بطولانه...
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