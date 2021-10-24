نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

العثور على عروس مذبوحة.. والزوج يتهم الجن!

منذ 22 ساعة
2269
7
العثور على عروس مذبوحة.. والزوج يتهم الجن!

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة مروعة، ضحيتها عروس، عُثر عليها مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، وممزقة الجسد بعد 72 ساعة فقط من زفافها.

وتأمل أجهزة الأمن أن تتحسن حالة العروس التي ترقد في غيبوبة بغرفة الرعاية المركزة، متأثرة بإصابتها البليغة، كونها الوحيدة التي رأت الجاني.

ومن جانبه أفاد الزوج، بأنه اكتشف أن زوجته تشكي من "ضيق وخنقة" وادعت أنها ممسوسة من الجن، وأخبرته أنها تشعر بأنها مقيدة من أشخاص، وتسمع صوتهم ولا تستطيع التحرك فخرج من منزله مسرعا، ليأتي بأحد الشيوخ ليقرأوا عليها القرآن.

وفور ذهاب الزوج فوجئ بصراخ ليجد زوجته مذبوحة من الرقبة، والدماء تسيل منها.

مصر
منوعات
عروس
الجن

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54452
منذ 22 ساعة
طيب العروس ماتت والا ما زالت في غيبوبه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136894
منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 546
منذ 17 ساعة
لاحول ولاقوة الابالله
يسر
يسر عدد التعليقات : 22
منذ 16 ساعة
العدد أ أكبر من العدد ب و العدد ب أكبر من من العدد أ . ما هو العدد الأكبر ؟
ماتت و في غيبوبة و هي الأن تلعب كرة في المطبخ !!!!!!!!!!
ابو خالد
ابو خالد عدد التعليقات : 3
منذ 16 ساعة
تتوقع باقي بفيبوبه وش هالخبر المبعثر
ابو عبدالعزيز
ابو عبدالعزيز عدد التعليقات : 5
منذ 13 ساعة
هههههه لسي في غيبوبه مافاقت
نواف
نواف عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
مذبوحة بس ما زالت في غيبوبة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابراهيم
الغو كرة القدم سببت مشاكل
بلبل البحر
يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
بلبل البحر
يداك أوكتا وفوك نفخ
بلبل البحر
"ولكن في التحريش بينهم"
sma_abha
فيروس البليهي ضرب الاعدادات

أخر الأخبار

صور.. رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة
صور.. رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة
منذ 11 دقيقة 1069
9 فئات مستفيدة من "البريد الدوائي"
9 فئات مستفيدة من "البريد الدوائي"
منذ 20 دقيقة 1095
ريا أبي راشد في موقف محرج بسبب فستانها "الشفاف"
ريا أبي راشد في موقف محرج بسبب فستانها "الشفاف"
منذ 27 دقيقة 127
كومبات فيلد.. استخدام أسلحة حقيقية في ألعاب تحاكي الواقع
كومبات فيلد.. استخدام أسلحة حقيقية في ألعاب تحاكي الواقع
منذ ساعة 1173
تفاصيل الحالة الصحية لسعد الحريري
تفاصيل الحالة الصحية لسعد الحريري
منذ ساعة 1587
فيديو.. قصة مواطنة قادها الاستثمار في العملات الرقمية إلى السجن
فيديو.. قصة مواطنة قادها الاستثمار في العملات الرقمية إلى السجن
منذ ساعة 1411
إصابة لاعب الأهلي المصري بارتجاج في المخ
إصابة لاعب الأهلي المصري بارتجاج في المخ
منذ ساعتين 1475
بركان "لا بالما" يثير المخاوف في مصر
بركان "لا بالما" يثير المخاوف في مصر
منذ ساعتين 1587
"مرسول بارك" يلغي التذاكر الإلكترونية المجانية لمباراة النصر والاتفاق
"مرسول بارك" يلغي التذاكر الإلكترونية المجانية لمباراة النصر والاتفاق
منذ 3 ساعات 1509
"ابن جمعة" يؤكد على أهمية التنوع الاقتصادي
"ابن جمعة" يؤكد على أهمية التنوع الاقتصادي
منذ 3 ساعات 1326