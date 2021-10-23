نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. قصة مواطنة قادها الاستثمار في العملات الرقمية إلى السجن

منذ 4 ساعات
1963
1
فيديو.. قصة مواطنة قادها الاستثمار في العملات الرقمية إلى السجن

علي القحطاني (صدى):
روت مواطنة، تفاصيل تورطها في عمليات احتيال ونصب جراء الاستثمار في العملات الرقيمة، بحثا عن الثراء السريع.

وأوضحت المواطنة وتدعى "ندى"، خلال برنامج "مفترق الطرق"، أنها كانت تعيش حياة مستقرة، وكانت تعمل كبائعة، وأمورها المادية كانت جيدة، إلى أن تلقت اتصالا من شخص يتصل من رقم هاتف في البحرين، اسمه "أبو ناصر" من شركة "فوركس" وأقنعها بوجود فرصة ذهبية للثراء من خلال الاستثمار في العملات الرقمية.

وأشارت إلى أنه أقنعها بأنه ستحصل على عائد شهري 90 دولار، من خلال استثمار 2000 ريال فقط، ثم أنشأ محفظة خاصة بها.

ولفتت إلى أنها تلقت بعد ذلك اتصالا من سيدة، أقنعتها بإنشاء مؤسسة متخصصة بالكماليات، ثم اتصل بها الشخص الأول -أبو ناصر-، لفتح سجل تجاري للمؤسسة.

وذكرت "ندى" أنها رفضت تنفيذ تعليمات "أبو ناصر" بشراء شريحة جوال باسمها وإعطائه رقمها ثم تكسيرها، وأدركت بعد ذلك أن هناك مبالغ مالية كبيرة حولت من حسابات مختلفة للمؤسسة دون علمها، لتتوالى الشكوات التي رفعها أصحاب هذه الحسابات ضد المؤسسة التي أنشأتها، ليتم بعد ذلك استدعاءها من قبل الشرطة.

وأوضحت أن إجمالي المبالغ المحولة للمؤسسة وصل إلى 1.7 مليون ريال، تم تحويلها جميعا لحسابات أخرى ولم يتبق بحساب المؤسسة منها أي شيء، ليتم سجنها بعد ذلك لمدة 9 أشهر.

يذكر أن اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، قد حذرت من الأساليب التي تستخدمها هذه الشركات للإيقاع بالضحايا.

ودعت اللجنة ضمن حملاتها التوعوية المستمرة كافة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر من أساليب هذه الشركات والأشخاص غير مرخصين للإيقاع بضحاياهم والترويج عن استثماراتهم الوهمية في الفوركس غير المرخص، والعملات الافتراضية، وأعمال غير مشروعة في المملكة.

الاستثمار
المملكة
العملات الرقمية
فوركس

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54482
منذ 58 دقيقة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
ما هو صاحي اكيد به بلا
ط 🍹🍹🍹
حتى رواتبهم مرتفعة جدآ مقارنة فيما يتقاضونه في بلدهم لو كانوا يعملون ... الشغالة قبل ماتجي عندنا هنا تشتغل في بلدها في عمل شاق...
خالد ولد اللسيب
سبحان الله المطلق لم يستفد الوطن ولا الموطن ولاغير الاذيه ليتك تحدث عن الحفر في الشوارع تاخر المشريع
الوفا طبعي
والله معروف ابو الشغالات والبطولات💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸 بدري عليك وعلى طابووووووووور مثلك وشرواك يجيب اسم النصر العالمي على لسانه لانه نادي عريق ويكفيه انه ياخذ بطولانه...
ابو عمار
صارت الشغله هوايه عند المجرم

أخر الأخبار

أسعار الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب اليوم الأحد
منذ 14 دقيقة 1083
أسلحة حربية وذخيرة بمنزل نائب لبناني سابق
أسلحة حربية وذخيرة بمنزل نائب لبناني سابق
منذ 17 دقيقة 1145
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ 36 دقيقة 1132
شاب ينهي خلافا مع خطيبته بطعنها في دبي
شاب ينهي خلافا مع خطيبته بطعنها في دبي
منذ 38 دقيقة 269
فيديو..أبرز وسائل الغش في العمالة المنزلية
فيديو..أبرز وسائل الغش في العمالة المنزلية
منذ 48 دقيقة 1320
مواطن يتفاجأ بطرد زوجته له بعد كتابة منزله باسمها
مواطن يتفاجأ بطرد زوجته له بعد كتابة منزله باسمها
منذ 51 دقيقة 1616
"مسارات لتأجير السيارات" توفر وظائف بالجوف وطريف
"مسارات لتأجير السيارات" توفر وظائف بالجوف وطريف
منذ ساعة 1155
فين ديزل يعوض رحيل بول ووكر في زفاف ابنته
فين ديزل يعوض رحيل بول ووكر في زفاف ابنته
منذ ساعة 644
"زين" توفر وظيفة إدارية بالرياض
"زين" توفر وظيفة إدارية بالرياض
منذ ساعة 1206
قريبا.. الاستغناء عن طلب البصمة للعروس
قريبا.. الاستغناء عن طلب البصمة للعروس
منذ ساعتين 1607