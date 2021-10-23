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بركان "لا بالما" يثير المخاوف في مصر

منذ ساعة
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بركان "لا بالما" يثير المخاوف في مصر

القاهرة (صدى):
أثارت أنباء حول تأثر مصر بانبعاثات بركان "لا بالما" في إسبانيا، مخاوف الكثيرين، فيما أكد رئيس معهد البحوث الفلكية المصري الدكتور جاد القاضي، أن البلاد لن تتأثر بالبركان.

وأكد القاضي أن الشائعات بخصوص تأثر مصر بالبركان، جاءت بعد تعرض مصر مؤخرًا لبعض الزلازل، كان آخرها زلزال بمقدار 6.4 ريختر منذ أيام.

كما نفت وزارة البيئة المصرية، صحة ما تردد بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لا بالما" السامة، مؤكدة عدم تأثر مصر بأية غازات أو انبعاثات من البركان، نظراً لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره.

وأشارت إلى أن تلك الغازات تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوي مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوي المصري، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي انبعاثات بيئية لذلك البركان ذات تأثير مباشر.

مصر
اسبانيا
بركان
بركان لابالما
انبعاثات سامة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136894
منذ ساعة
الحمد لله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
نواف
مذبوحة بس ما زالت في غيبوبة
ابو محمد 😎 ✍️
الزعماااا دايماً في المقدمه ..
ط 🍹🍹🍹
والله يا اخوي خالد ألأمور ماهي ناقصة زيادة او استحداث أي شيء محتاجين لإلغاء جميع ما استحدث من ضرائب وقيمة مضافة وزيادة قيمة رسوم...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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