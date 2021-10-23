بركان "لا بالما" يثير المخاوف في مصر

القاهرة (صدى):
أثارت أنباء حول تأثر مصر بانبعاثات بركان "لا بالما" في إسبانيا، مخاوف الكثيرين، فيما أكد رئيس معهد البحوث الفلكية المصري الدكتور جاد القاضي، أن البلاد لن تتأثر بالبركان.
وأكد القاضي أن الشائعات بخصوص تأثر مصر بالبركان، جاءت بعد تعرض مصر مؤخرًا لبعض الزلازل، كان آخرها زلزال بمقدار 6.4 ريختر منذ أيام.
كما نفت وزارة البيئة المصرية، صحة ما تردد بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لا بالما" السامة، مؤكدة عدم تأثر مصر بأية غازات أو انبعاثات من البركان، نظراً لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره.
وأشارت إلى أن تلك الغازات تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوي مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوي المصري، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي انبعاثات بيئية لذلك البركان ذات تأثير مباشر.