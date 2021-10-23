"مرسول بارك" يلغي التذاكر الإلكترونية المجانية لمباراة النصر والاتفاق

طلال الغامدي (صدى):
أوضحت إدارة ملعب مرسول بارك، أنه تم رصد تجاوزات بخصوص التذاكر الإلكترونية المجانية للفئة العامة، التي قدمتها للمشجعين الراغبين في حضور مباراة النصر والاتفاق.
وأعلنت الإدارة أن دخول الجماهير سيكون عبرالبوابات الإلكترونية بشكل مجاني دون الحاجة لوجود تذكرة، وأنها تعمل على ربط تذاكر المباريات في مرسول بارك بتطبيق "توكلنا"، لمحاربة السوق السوداء.
وأكدت على استمرار البيع لجماهير الاتفاق، وفئة VIP وفق ما أعلنت عنه سابقا عبر الموقع الالكتروني لمرسول بارك فقط.
ويستقبل مرسول بارك، الأحد، مباراة قوية تجمع بين النصر والاتفاق، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.