قرار جديد من نيوكاسل بشأن ارتداء جماهيره الزي العربي

وكالات (صدى):
أصدر نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، بيانًا بشأن إمكانية ارتداء جماهيره الزي العربي، بما فيه الشماغ.
وسمح النادي لجماهيره بارتداء الملابس العربية، بما في ذلك أغطية الرأس، مؤكداً بأنه يدعم مبادرات الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن التنوع والشمول.
وأضاف البيان: "تأثر الملاك الجدد بترحيب المجتمع المحلي بهم ، عقب الاستحواذ على النادي قبل أسبوعين، والمشجعون الذين احتفلوا من خلال ارتداء الملابس العربية التقليدية، بما في ذلك أغطية الرأس، كانوا جزءا من هذا الترحيب".
وتابع: "هؤلاء الذين يريدون دعم النادي من خلال ارتداء الملابس المناسبة المستوحاة من الثقافة ينبغي عليهم أن يشعروا بالحرية في فعل هذا على النحو الذي يرونه مناسبا. نحن نضم تحت شملنا الجميع".
واختتم البيان: "نادي نيوكاسل وملاكه الجدد يواصلون دعم مبادرات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشان التنوع والشمول بما في ذلك عدم ترك أي مجال للعنصرية".
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