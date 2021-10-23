نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ماجد عبدالله: بدعم جماهير الشمس ينهض النصر دائماً

منذ ساعتين
1448
1
ماجد عبدالله: بدعم جماهير الشمس ينهض النصر دائماً

نواف السالم (صدى):
تحدث ماجد عبدالله، لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقًا، عن دعم فريق النصر في مشواره بدوري المحترفين.

وقال ماجد عبدالله:"غداً خطوة مهمة لنصرنا في مشوار الدوري أمام شقيقه نادي الاتفاق"، موضحا:"سنكون داعمين للفريق ونجومه لتحقيق الانتصار وحصد النقاط، والعودة بقوة نحو مشوار الفريق الطويل في بطولة الدوري"

وأشار لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقًا:"بدعم جماهير الشمس ينهض النصر دائماً".

 

ومن المقرر أن فريق النصر يواجه نظيره الاتفاق، غدًا الأحد، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

النصر
الاتفاق
دوري المحترفين
الشمس
بطولة

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 1029
منذ ساعة
ماجد عبدالله يقول عن نادي النصر : نادي الشمس قصده المحترقة ..!! فريق شايله حمدالله وبدونه فريق الخمه والخرق والبطولات الوهمية الغير نقية والنقية فريق حواري وسوف يظل حواري ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عاشق الزعيم
يبدوأن قدر الظغط انفجر الله يستر من الجاي
ابو محمد 😎 ✍️
لا يستغرب شي على هاالاشكال ..
احمد
اللهم اشفي مقرن بن عبدالعزيز والبسة ثوب الصحة والعافية واشفها شفا لا يغادر سقما ويلبسة ثوب الصحة والعافيه
نجاة محمد
الحمد لله الف مبروك الفوز

أخر الأخبار

"مرسول بارك" يلغي التذاكر الإلكترونية المجانية لمباراة النصر والاتفاق
"مرسول بارك" يلغي التذاكر الإلكترونية المجانية لمباراة النصر والاتفاق
منذ 29 ثانية 1005
"ابن جمعة" يؤكد على أهمية التنوع الاقتصادي
"ابن جمعة" يؤكد على أهمية التنوع الاقتصادي
منذ 34 دقيقة 1208
قرار جديد من نيوكاسل بشأن ارتداء جماهيره الزي العربي
قرار جديد من نيوكاسل بشأن ارتداء جماهيره الزي العربي
منذ 43 دقيقة 1421
حكم جديد بحبس مدير أعمال هيفاء وهبى السابق 5 سنوات
حكم جديد بحبس مدير أعمال هيفاء وهبى السابق 5 سنوات
منذ ساعة 451
شاهد.. شاب يعتدي بالضرب والركل على ممرضة داخل مستشفى 
شاهد.. شاب يعتدي بالضرب والركل على ممرضة داخل مستشفى 
منذ ساعة 1238
الذيابي يكشف عن مدة تناول دواء الحموضة في حال الارتجاع المزمن
الذيابي يكشف عن مدة تناول دواء الحموضة في حال الارتجاع المزمن
منذ ساعة 1495
خادم الحرمين يتلقى اتصالاُ من الأمين العام للأمم المتحدة
خادم الحرمين يتلقى اتصالاُ من الأمين العام للأمم المتحدة
منذ ساعتين 1220
"جارديم": كنا نعلم أن مباراة الرائد صعبة مع وجود لاعبين خارج القائمة
"جارديم": كنا نعلم أن مباراة الرائد صعبة مع وجود لاعبين خارج القائمة
منذ ساعتين 1393
ماجد عبدالله: بدعم جماهير الشمس ينهض النصر دائماً
ماجد عبدالله: بدعم جماهير الشمس ينهض النصر دائماً
منذ ساعتين 1448
محمد كنو: الإرهاق أثر علينا خلال الشوط الثاني بمباراة الرائد
محمد كنو: الإرهاق أثر علينا خلال الشوط الثاني بمباراة الرائد
منذ ساعتين 1399