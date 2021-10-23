ماجد عبدالله: بدعم جماهير الشمس ينهض النصر دائماً

نواف السالم (صدى):
تحدث ماجد عبدالله، لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقًا، عن دعم فريق النصر في مشواره بدوري المحترفين.
وقال ماجد عبدالله:"غداً خطوة مهمة لنصرنا في مشوار الدوري أمام شقيقه نادي الاتفاق"، موضحا:"سنكون داعمين للفريق ونجومه لتحقيق الانتصار وحصد النقاط، والعودة بقوة نحو مشوار الفريق الطويل في بطولة الدوري"
وأشار لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقًا:"بدعم جماهير الشمس ينهض النصر دائماً".
ومن المقرر أن فريق النصر يواجه نظيره الاتفاق، غدًا الأحد، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.