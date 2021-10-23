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"جارديم": كنا نعلم أن مباراة الرائد صعبة مع وجود لاعبين خارج القائمة

منذ 19 ساعة
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"جارديم": كنا نعلم أن مباراة الرائد صعبة مع وجود لاعبين خارج القائمة

طلال الغامدي (صدى):
صرح مدرب الهلال ليوناردو جارديم، أن مباراتهم أمام الرائد كانت صعبة خاصة مع وجود عدد من اللاعبين على الدكة وخارج القائمة.

وقال "جارديم" تعليقًا على مباراة الرائد: "نعرف قبل المباراة أن المباراة ستكون صعبة، وكان لدينا كثير من اللّاعبين متواجدين على الدكة وخارج القائمة، وأمر مُتعب أن تلعب مباراة كل ثلاثة أيام".

وأضاف: "ضغط المباريات في فترة زمنية بسيطة أجبرني على تدوير اللاعبين واللعب بأسماء مختلفة.. فقدنا التركيز في جزء من المباراة وهذا غير مقبول على الإطلاق".

وفاز فريق الهلال على نظيره الرائد بنتيجة "3-2" في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

دوري المحترفين
فوز الهلال
الهلال والرائد
كأس الأمير محمد بن سلمان
ليوناردو جارديم

التعليقات

عاشق الزعيم
عاشق الزعيم عدد التعليقات : 2
منذ 53 دقيقة
ماتعودنا على هذا التذبذب في المستوى خاصة وأن الزعيم يزخر بالمواهب والمحترفين ولكن للأسف سوف نرضخ لرغبة مدرب متذبذب

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أحدث التعليقات

عبدالله
حتى لبسها نفس لون الديك هههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
صادق ..
رااايق
ايييه نسينا ما كلينا* ياالذايدي*؟!!
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. يمكن شايف منها الويل .. نار السجن ولا نار ولا جنة زوجته ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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