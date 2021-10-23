الروقي بعد خسارة الرائد: الهلال يعيد ذكرى الجحفلة

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي فهد الروقي، على فوز الهلال على الرائد بنتيجة "3-2"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال فهد الروقي:"بصراحة مالها داعي، الهلال يستخدم الموت البطيء ويعيد ذكرى الجحفلة بعد ما فعله البليهي"، مضيفا:"حظ أوفر للرائد".
وكان اللاعب لوسيانو فييتو سجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 52، ثم أضاف فييتو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 60، بينما أحرز اللاعب يحيى الشهري الهدف الأول للرائد في الدقيقة 86، فيما تمكن اللاعب إيدير من تسجيل هدف التعادل للرائد في الدقيقة 88، كما سجل اللاعب بافيتمبي جوميز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 90+5