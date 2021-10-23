جستنيه بعد فوز الهلال على الرائد: كورة مالها أمان 

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على فوز الهلال على الرائد بنتيجة "3-2"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال عدنان جستنيه:"كورة مالها أمان"، مضيفا:"ليه جحفلي بالذات صنعها وقوميز سجل، مبروك للهلال والرائد ماقصر".
وكان اللاعب لوسيانو فييتو سجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 52، ثم أضاف فييتو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 60، بينما أحرز اللاعب يحيى الشهري الهدف الأول للرائد في الدقيقة 86، فيما تمكن اللاعب إيدير من تسجيل هدف التعادل للرائد في الدقيقة 88، كما سجل اللاعب بافيتمبي جوميز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 90+5