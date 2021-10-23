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جستنيه بعد فوز الهلال على الرائد: كورة مالها أمان 

منذ 12 ساعة
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جستنيه بعد فوز الهلال على الرائد: كورة مالها أمان 

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على فوز الهلال على الرائد بنتيجة "3-2"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عدنان جستنيه:"كورة مالها أمان"، مضيفا:"ليه جحفلي بالذات صنعها وقوميز سجل، مبروك للهلال والرائد ماقصر".

وكان اللاعب لوسيانو فييتو سجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 52، ثم أضاف فييتو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 60، بينما أحرز اللاعب يحيى الشهري الهدف الأول للرائد في الدقيقة 86، فيما تمكن اللاعب إيدير من تسجيل هدف التعادل للرائد في الدقيقة 88، كما سجل اللاعب بافيتمبي جوميز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 90+5

الهلال
الرائد
عدنان جستنيه
منافسات
فوز
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 625
منذ 48 دقيقة
امان مافيه امان مع الهلال لاتنشد الامان لانه يذهب بالامال والاحلام انشد الفقراوي يعطيك العلم التمام
زائر%%&%
زائر%%&% عدد التعليقات : 14748
منذ 25 دقيقة
كرة القدم تركل بالقدم وليس لها أمان،
وأيضا بعض الكتاب،المتلونون،ليس لهم أمان..

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أحدث التعليقات

kkkk
لازم نعرف الموضوع عشان نحكم
واضح ***وصريح
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم..
7UP
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث
kkkk
تدرون ليش الهلال متوفق ودائم الى الامام لان نواياهم صافيه وليست بجيحه كما هي عند الجار الاصفر الصغير
بـــــلــــــــيـــــــــهي بـــــــــــــــارك (راكز الراية)
66 سنه مايدري وين دوري ابطال اسيا

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