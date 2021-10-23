بالفيديو .. الهلال يتغلب على الرائد بثلاثية 

نواف السالم (صدى):
فاز فريق الهلال، على نظيره الرائد بنتيجة "3-2"، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل اللاعب لوسيانو فييتو الهدف الأول للهلال في الدقيقة 52، ثم أضاف فييتو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 60، بينما أحرز اللاعب يحيى الشهري الهدف الأول للرائد في الدقيقة 86.
وتمكن اللاعب إيدير من تسجيل هدف التعادل للرائد في الدقيقة 88، كما سجل اللاعب بافيتمبي جوميز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 90+5