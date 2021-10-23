تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
هدف غريب في كرة القدم النسائية
منذ 16 ساعة
2221
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
كجمغلو
عدد التعليقات : 17403
منذ 52 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه مصدقين حالهن الله يلطف بهن
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
اضربوا بيد من حديد ملتهب على كل مخالف ..
نجاة محمد
احسنتم و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
احسنتم و ربنا يوفقكم
ابو محمد 😎 ✍️
فاسدون ..
zool 2030
يعني كم بالريال
أخر الأخبار
إلغاء قرار استبعاد مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
منذ 24 دقيقة
1431
بالصور.. إليسا ترتدي واقيًا للرصاص في حفل بغداد
منذ 30 دقيقة
611
بالفيديو.. أرامكو تحتفل بأولى محطاتها للوقود بالتجزئة
منذ 35 دقيقة
1668
"المسند": استقرار خريفي بمعظم المناطق
منذ 39 دقيقة
1423
"الصندوق العقاري" يُودع 775 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"
منذ 45 دقيقة
1527
رجل يحاول الانتحار والنهاية غير متوقعه
منذ 50 دقيقة
480
لا تفكر تسرق مره ثانية
منذ 55 دقيقة
474
النيه يحطب لكن العقاب مؤلم
منذ ساعة
456
أب ينهي حياة طفلته بـ "لكمة" بسبب الطعام
منذ ساعة
927
انتشار مرض جديد ينتقل عبر لدغة الحشرات
منذ ساعة
1788