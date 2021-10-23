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طائرة حربية تقوم بإقلاع عمودي من دون مدرج
منذ 4 ساعات
1253
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136885
منذ 38 دقيقة
شي حلووو ..
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههه من حسن حضه إنه في منطقة مفتوحة، ماكان قدامه سيارات واللا بشر واللاجدار..
غييييوووورررر
الروافض اعداء الاسلام والمسلمين شرهم اشد من اليهود والنصارى يقولون القران محرف وناقص والقران الحقيقي مع مهديهم الخرافه في السرداب علمائهم لايعترفون بالقران ولايطبقون...
ابو محمد 😎 ✍️
مليون مبروك ملون بااللونين الأزرق والأبيض لنادي الهلاااال وكل الهلااااليين ..
ابو محمد 😎 ✍️
من حقهم يفرحون ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي حلووو ..
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