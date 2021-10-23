مختص ينصح بشراء السيارة في آخر 4 أشهر من موديلها السنوي لسبب غيرمتوقع "فيديو"

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
قال عبدالرحمن الخالدي صانع محتوى متخصص بالسيارات، إن السيارة الصغيرة مهمة جدا كبداية للسيدات في القيادة لكن كبداية فقط.
وأشار عبدالرحمن الخالدي، خلال حواره ببرنامج "سيدتي":" يجب أن تكون السيارة الصغيرة بإمكانات متوسطة ليستطيع تغييرها بعد فترة لأن قيادتها على الطرق بها بعض المخاطر بسبب الثبات وصغر الحجم".
ونصح عبدالرحمن الخالدي، بشراء السيارة في آخر 4 أشهر من موديلها السنوي للحصول على سعر أمثل، لافتا:" العامان الحاليان وبسبب أزمة رقائق أشباه الموصلات قد نجد الأسعار عالية جدا".
وحث الأمهات على شراء السيارة الاقتصادية والعملية والمرغوبة حتى يسهل إعادة بيعها، موضحا:"حاليا كل الشركات عندها فئات مميزة والمتوسط اليوم 120 ألف للسيارة المناسبة".