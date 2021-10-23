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مختص ينصح بشراء السيارة في آخر 4 أشهر من موديلها السنوي لسبب غيرمتوقع "فيديو"

منذ يوم
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مختص ينصح بشراء السيارة في آخر 4 أشهر من موديلها السنوي لسبب غيرمتوقع "فيديو"

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
قال عبدالرحمن الخالدي صانع محتوى متخصص بالسيارات، إن السيارة الصغيرة مهمة جدا كبداية للسيدات في القيادة لكن كبداية فقط.

 

وأشار عبدالرحمن الخالدي، خلال حواره ببرنامج "سيدتي":" يجب أن تكون السيارة الصغيرة بإمكانات متوسطة ليستطيع تغييرها بعد فترة لأن قيادتها على الطرق بها بعض المخاطر بسبب الثبات وصغر الحجم".

 

ونصح عبدالرحمن الخالدي، بشراء السيارة في آخر 4 أشهر من موديلها السنوي للحصول على سعر أمثل، لافتا:" العامان الحاليان وبسبب أزمة رقائق أشباه الموصلات قد نجد الأسعار عالية جدا".

 

وحث الأمهات على شراء السيارة الاقتصادية والعملية والمرغوبة حتى يسهل إعادة بيعها، موضحا:"حاليا كل الشركات عندها فئات مميزة والمتوسط اليوم 120 ألف للسيارة المناسبة".

السيارات
القيادة
بيع
عبدالرحمن الخالدي
السيارة الصغيرة

التعليقات

فايز بن محمد الشهري
فايز بن محمد الشهري عدد التعليقات : 228
منذ 27 دقيقة
محرج وشريطي فني لبق , الفرق بينك وبين الشريطي فن التصوير والفلسفة , 120 الف وانت عارف ان فيه سيارات 55 الف و 43 الف وجيوب متوسطة 65 الف

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
ابو رياض الحربي
اعلوم القصيد معك
د محمد ماجد بخش
اليوم وصلني مقطع عن المرأة في منهاج الأغبياء .. أظن إنه يعج وبثقل بأفكار مناهضة للتفسخ والانحلال والعري والتلون.
ابو طلال
يعني اذا انهزم الفريق مباراه اوتعادل على طول اقاله . ضياع فلوس على الفاضي اذا كان اختيارك للمدرب بدون تخطيط ليش تجيبه من الأساس...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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