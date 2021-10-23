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محمد كنو: الإرهاق أثر علينا خلال الشوط الثاني بمباراة الرائد

منذ ساعة
1278
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محمد كنو: الإرهاق أثر علينا خلال الشوط الثاني بمباراة الرائد

نواف السالم (صدى):
صرح اللاعب محمد كنو، لاعب نادي الهلال، أن لقائهم مع الرائد كان صعبًا خلال الشوط الثاني مشيرًا إلى تأثير الإرهاق عليهم.

وقال "كنو" خلال حديثه عقب المباراة: "لقاء صعب في الشوط الثاني .. الإرهاق أثر فينا خصوصًا في نهاية المباراة".

وأضاف: "لولا الله ثم الجماهير لم نحقق الانتصارات المتوالية .. ومستوياتي الفنية بعد توفيق الله بسبب المدرب وزملائي اللاعبين".

وفاز فريق الهلال على نظيره الرائد بنتيجة "3-2" في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

الهلال
الرائد
دوري المحترفين
محمد كنو
كأس الأمير محمد بن سلمان
مباراة الهلال والرائد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136885
منذ 33 دقيقة
مليون مبروك ملون بااللونين الأزرق والأبيض لنادي الهلاااال وكل الهلااااليين ..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههه من حسن حضه إنه في منطقة مفتوحة، ماكان قدامه سيارات واللا بشر واللاجدار..
غييييوووورررر
الروافض اعداء الاسلام والمسلمين شرهم اشد من اليهود والنصارى يقولون القران محرف وناقص والقران الحقيقي مع مهديهم الخرافه في السرداب علمائهم لايعترفون بالقران ولايطبقون...
ابو محمد 😎 ✍️
مليون مبروك ملون بااللونين الأزرق والأبيض لنادي الهلاااال وكل الهلااااليين ..
ابو محمد 😎 ✍️
من حقهم يفرحون ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي حلووو ..

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