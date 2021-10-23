محمد كنو: الإرهاق أثر علينا خلال الشوط الثاني بمباراة الرائد

نواف السالم (صدى):
صرح اللاعب محمد كنو، لاعب نادي الهلال، أن لقائهم مع الرائد كان صعبًا خلال الشوط الثاني مشيرًا إلى تأثير الإرهاق عليهم.
وقال "كنو" خلال حديثه عقب المباراة: "لقاء صعب في الشوط الثاني .. الإرهاق أثر فينا خصوصًا في نهاية المباراة".
وأضاف: "لولا الله ثم الجماهير لم نحقق الانتصارات المتوالية .. ومستوياتي الفنية بعد توفيق الله بسبب المدرب وزملائي اللاعبين".
وفاز فريق الهلال على نظيره الرائد بنتيجة "3-2" في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.