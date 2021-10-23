رئيس "نيوم": لا يوجد دولة بالعالم لديها هذا الكم من المشاريع مثل المملكة

الرياض (صدى):
أكد نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم"، أن ليس هناك دولة في العالم لديها هذا الكم من المشاريع الضخمة مثل المملكة.
وقال "النصر" خلال جلسة بعنوان "التحول إلى الأخضر بإقامة مشاريع لدفع عجلة التحول في المملكة": "لا أعتقد أن هنالك دولة في العالم لديها هذا الكم من المشاريع الضخمة مثل المملكة ناهيك عن العدد الكبير من المبادرات.. ولا يوجد مشروع أكثر جمالا وتطورا وتقدما مثل نيوم".
وأضاف: "لدينا رؤية واضحة جدًا فهذه المشاريع الضخمة العملاقة سيتم تخطيطها ويجب أن أقول إننا نتعلم كل يوم من الجميع قصص وممارسات فهذه المشاريع لن تكون سهلة ونتعلم كيف نذلل الصعاب وكيف نكون لطفاء ونحافظ على صبرنا حتى نعرف كيف نقدم الجودة والعمل".
وتابع: "وكنا ناضجين كل شخص يعمل معنا يتمتع بمستوى عالي من النضج وهي رحلة قطفنا ثمارها وأمة حصدنا هذه الخبرة والتجارب ولا يوجد أمة حققت أكثر مما حقنا".