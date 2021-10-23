أول ظهور للتوائم الـ9 أبناء السيدة المحطمة للرقم القياسي للإنجاب

لندن (صدى):
التقطت أول صور جماعية للأطفال الـ 9 أبناء السيدة المالية حاملة الرقم القياسى العالمى لإنجاب الأطفال توأم.
وأعربت حليمة سيسيه، عن شعورها بالفخر بأطفالها الصغار، كما تستعد لمغادرة أطفالها الحضانة والعودة للمنزل قريبًا، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
ومنذ خمسة أشهر احتلت السيدة صاحبة التوائم التسعة عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ولدت في عيادة في الدار البيضاء بالمغرب، محطمة الرقم القياسي العالمي السابق الذي حققته نادية سليمان في عام 2009، بإنجاب ثمانية أطفال.
وظهر في الصور الجديدة الأولاد - عمر والحاجي وباه ومحمد السادس - يرتدون بدلات رومبير خضراء تحمل كلمة "الأخ" عليهم، بينما ترتدى الفتيات - أداما وأومو وحوا وكاديدية وفاطومة - مزيجًا من الملابس بالألوان الوردية والأزرق الخاصة بالأطفال.