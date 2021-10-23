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أول ظهور للتوائم الـ9 أبناء السيدة المحطمة للرقم القياسي للإنجاب

منذ ساعة
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أول ظهور للتوائم الـ9 أبناء السيدة المحطمة للرقم القياسي للإنجاب

لندن (صدى):
التقطت أول صور جماعية للأطفال الـ 9 أبناء السيدة المالية حاملة الرقم القياسى العالمى لإنجاب الأطفال توأم.

وأعربت حليمة سيسيه، عن شعورها بالفخر بأطفالها الصغار، كما تستعد لمغادرة أطفالها الحضانة والعودة للمنزل قريبًا، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومنذ خمسة أشهر احتلت السيدة صاحبة التوائم التسعة عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ولدت في عيادة في الدار البيضاء بالمغرب، محطمة الرقم القياسي العالمي السابق الذي حققته نادية سليمان في عام 2009، بإنجاب ثمانية أطفال.

وظهر في الصور الجديدة الأولاد - عمر والحاجي وباه ومحمد السادس - يرتدون بدلات رومبير خضراء تحمل كلمة "الأخ" عليهم، بينما ترتدى الفتيات - أداما وأومو وحوا وكاديدية وفاطومة - مزيجًا من الملابس بالألوان الوردية والأزرق الخاصة بالأطفال.

أطفال
الرقم القياسي
توائم 9
حليمة سيسة
سيدة مالي

التعليقات

بدون
بدون عدد التعليقات : 12
منذ ساعة
ماشاء الله لا قوة الا بالله
الله يحفظهم ويصلحهم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136880
منذ 28 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله ، الله يبارك لكم ويصلحهم وينفع بهم وينبتهم المنبت الحسن ويرزقكم الرزق المبارك .. آمين ..

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
مبروووك للزعماء
عبود
مسكينه كانت تحب تمزح
ابوبدر
اجحاف بحق الاندية والنقل التلفزيوني حق مكتسب لان هالاندية بتلعب المباريات ويتم نقلها . يعني الفريق الخصم بيلعب لحاله ثم باي حق تحرمهم منها...
ابوسلمان
والبلوي قال للشمراني اضرب لاعب الشباب وإلا البلوي هو اللي سجل هدفي الشباب وإلا البلوي هو اللي منع الإتحاد من تسجيل أي هدف؟
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للأسف استغلوا البنات لترويج حفل المصارعة

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