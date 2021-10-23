حل لغز وفاة أمريكيين في ولايات مختلفة أصيبوا بنفس المرض

واشنطن (صدى):
تُوفي 4 أشخاص أمريكيين في ولايات مختلفة يعانون من مرض استوائي خطير، في الوقت الذي لم يسافر فيه أي منهم دوليًا.
ولاحظ الباحثين في "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، وجود نفس النوع من البكتيريا التي تسبب سرطان الجلد، أو الداء، في زجاجة رذاذ للعلاج بالروائح مستوردة من الهند وجدت في أحد منازل المرضى.
يذكر أن الأشخاص الأربعة من جورجيا وكانساس ومينيسوتا وتكساس، توفي اثنان منهم، أحدهما طفل، في جورجيا، ولا زالت الوكالات الفيدرالية تجري اختبارات للتأكد من أن البكتيريا الموجودة في الزجاجة هي نفس السلالة التي شوهدت في المرضى الأربعة، بحسب “سكاي نيوز”.