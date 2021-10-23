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بالفيديو.. إيمان الباني وزوجها مراد يلدرم يتقاسمان الأحضان أثناء الاحتفال بعيد ميلادها

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. إيمان الباني وزوجها مراد يلدرم يتقاسمان الأحضان أثناء الاحتفال بعيد ميلادها

مليكة فؤاد (صدى):
تقاسمت المغربية إيمان الباني، احتفاليتها بعيد ميلادها، مع جمهورها في الانستغرام، حيث نشرت فيديو برفقة زوجها في احدى مطاعم العاصمة التركية .

وبين الفيديو لحظة إطفاء إيمان الباني للشموع مع زوجها، وكيف قامت بتقبيله تعبيرا منها عن حبها وامتنانه له، لحرصه المستمر على إسعادها.

وعلقت إيمان على الفيديو قائلة: "من أعماق قلبي كل الشكر لك زوجي الغالي على عطائك الدائم، كل كلمات الشكر والثناء لا توفيك حقك، ربنا ما يحرمني منك ومن حنانك وحبك أبدا".

وتفاعل متابعو إيمان بشكل كبير مع تدوينتها، حيث تمنوا لها عيد ميلاد سعيد ودوام الحب والانسجام مع زوجها.

فيديو
عيد ميلاد
انستجرام
إيمان الباني
مراد يلدرم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136892
منذ 10 دقائق
لا يستغرب شي على هاالاشكال ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عاشق الزعيم
يبدوأن قدر الظغط انفجر الله يستر من الجاي
ابو محمد 😎 ✍️
لا يستغرب شي على هاالاشكال ..
احمد
اللهم اشفي مقرن بن عبدالعزيز والبسة ثوب الصحة والعافية واشفها شفا لا يغادر سقما ويلبسة ثوب الصحة والعافيه
نجاة محمد
الحمد لله الف مبروك الفوز

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