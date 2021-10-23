بالفيديو.. إيمان الباني وزوجها مراد يلدرم يتقاسمان الأحضان أثناء الاحتفال بعيد ميلادها

مليكة فؤاد (صدى):
تقاسمت المغربية إيمان الباني، احتفاليتها بعيد ميلادها، مع جمهورها في الانستغرام، حيث نشرت فيديو برفقة زوجها في احدى مطاعم العاصمة التركية .
وبين الفيديو لحظة إطفاء إيمان الباني للشموع مع زوجها، وكيف قامت بتقبيله تعبيرا منها عن حبها وامتنانه له، لحرصه المستمر على إسعادها.
وعلقت إيمان على الفيديو قائلة: "من أعماق قلبي كل الشكر لك زوجي الغالي على عطائك الدائم، كل كلمات الشكر والثناء لا توفيك حقك، ربنا ما يحرمني منك ومن حنانك وحبك أبدا".
وتفاعل متابعو إيمان بشكل كبير مع تدوينتها، حيث تمنوا لها عيد ميلاد سعيد ودوام الحب والانسجام مع زوجها.