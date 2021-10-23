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سنابيه توجه رسالة للأمهات : لا تضيقين على ولدك بعد الزواج

منذ 13 ساعة
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136894
منذ 12 ساعة
ويش يضر اذا راحت معاهم يا ملقوفه انتي ...!!؟
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54482
منذ 40 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه يبدو ان ام العريس مضايقتها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما هو صاحي اكيد به بلا
ط 🍹🍹🍹
حتى رواتبهم مرتفعة جدآ مقارنة فيما يتقاضونه في بلدهم لو كانوا يعملون ... الشغالة قبل ماتجي عندنا هنا تشتغل في بلدها في عمل شاق...
خالد ولد اللسيب
سبحان الله المطلق لم يستفد الوطن ولا الموطن ولاغير الاذيه ليتك تحدث عن الحفر في الشوارع تاخر المشريع
الوفا طبعي
والله معروف ابو الشغالات والبطولات💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸 بدري عليك وعلى طابووووووووور مثلك وشرواك يجيب اسم النصر العالمي على لسانه لانه نادي عريق ويكفيه انه ياخذ بطولانه...
ابو عمار
صارت الشغله هوايه عند المجرم

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