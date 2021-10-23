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نادي فرنسي يستعين بممثلة شهيرة لإستدراج لاعب

منذ 6 ساعات
1981
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نادي فرنسي يستعين بممثلة شهيرة لإستدراج لاعب

وكالات (صدى):
صرح إدسون ألفاريز، لاعب خط وسط أياكس امستردام، أن نادي ستاد رين الفرنسي استعان بممثلة هوليوود سلمى حايك لإقناعه بالتوقيع معهم في الصيف.

واستعان نادي "رين" بنجمة هوليوود الشهيرة سلمى حايك، زوجة مالك النادي الفرنسي فرانسوا هنري بينولت؛ وذلك لإقناعه بالتعاقد معهم لكن ذلك لم ينجح.

ومن جانبه، قال "ألفاريز": "بصفتها مواطنة مكسيكية معروفة، اتصلت بي وحاولت إقناعي بالقدوم إلى فرنسا، لقد فاجأني ذلك وأسعدني، لكن اختياري لأياكس كان مؤكدا وشرحت لها ذلك".

وتابع عن مكالمة سلمى حايك: "كان من الصعب مقاومة المكالمة، لكن في النهاية لم يكن لدي أي خيار، أريد أن ألعب في دوري أبطال أوروبا ضد فرق كبيرة، لا يزال لدي الكثير لأثبته".

يٌذكر أن "ألفاريز" يلعب في أياكس منذ 2019 وساعد الفريق الهولندي في تحقيق ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.

 

دوري أبطال أوروبا
سلمى حايك
إدسون ألفاريز
أياكس امستردام
نادي ستاد رين الفرنسي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136892
منذ ساعة
خبثاء ، وهذي الاعيبهم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عاشق الزعيم
يبدوأن قدر الظغط انفجر الله يستر من الجاي
ابو محمد 😎 ✍️
لا يستغرب شي على هاالاشكال ..
احمد
اللهم اشفي مقرن بن عبدالعزيز والبسة ثوب الصحة والعافية واشفها شفا لا يغادر سقما ويلبسة ثوب الصحة والعافيه
نجاة محمد
الحمد لله الف مبروك الفوز

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