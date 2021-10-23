تطورات جديدة بشأن إصابة لاعب يوفنتوس "ديبالا"

وكالات (صدى):
كشف ماسيميليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس، عن تطورات جديدة بشأن إصابةالأرجنتيني باولو ديبالا.
وقال ماسيميليانو أليجري، إن الأرجنتيني باولو ديبالا عاد إلى التشكيلة بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، موضحا أنه جاهز لقمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم ضد غريمه إنتر ميلان حامل اللقب الأحد.
وأبان أن ديبالا متاح، ويؤدي بشكل جيد، مردفا:" أجرى حصتين تدريبيتين مع الفريق، لذا فهو جاهز".
يذكر أن الأرجنتيني ديبالا كان غائباً منذ تعرضه لإصابة عضلية خلال فوز فريقه على سمبدوريا 3-2 في المرحلة السادسة في 26 سبتمبر الماضي.