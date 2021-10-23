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بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على المخالفين بمختلف مناطق المملكة

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على المخالفين بمختلف مناطق المملكة

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام مقطع فيديو يوثق فيه جهود الجهات الأمنية في القبض على المخالفين والسارقين بمختلف مناطق المملكة.

وقبضت شرطة مكة المكرمة على خمسة أشخاص وبمشاركة اكرأة قاموا بانتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها، وضبطت مواطنان تورطا بالعبث بأحد أجهزة الرصد الآلي "ساهر".

وأوقفت الجهات الأمنية في الرياض خمسة أشخاص تورطوا بسرقة مركبات وتفكيكها وبيع أجهزتها والقيام باتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها.

كما ضبطت شرطة الحدود الشمالية مواطن يتباهى بتعاطي مواد مخدرة وممنوعات وعرض سلاح ناري وارتكاب مخالفات مرورية وتوثيق ذلك ونشره.

فيما قبضت الجهات الأمنية على مواطن من أصحاب السوابق تعمد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة بمكة المكرمة، أما بمحافظة الدائر تم ضبط مواطن ضبط بحوزته 65 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة.

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مواد مخدرة
السارقين
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وقود مركبة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136892
منذ 58 دقيقة
يستاهلان ما يصيبهما ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عاشق الزعيم
يبدوأن قدر الظغط انفجر الله يستر من الجاي
ابو محمد 😎 ✍️
لا يستغرب شي على هاالاشكال ..
احمد
اللهم اشفي مقرن بن عبدالعزيز والبسة ثوب الصحة والعافية واشفها شفا لا يغادر سقما ويلبسة ثوب الصحة والعافيه
نجاة محمد
الحمد لله الف مبروك الفوز

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