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عقوبة صارمة تلاحق 6 أندية بدوري المحترفين 

منذ 4 ساعات
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عقوبة صارمة تلاحق 6 أندية بدوري المحترفين 

ماجد محمد (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى عقوبة صارمة تواجه النصر والاتحاد والأهلي، إضافة إلى الرائد وأبها والباطن، بعد فشلهم في الحصول على "الرخصة الآسيوية".

ولفتت التقارير، إلى حرمان الأندية التي سبق ذكرها، من 10% من عوائد العقود التجارية لرابطة دوري المحترفين، من بينها النقل التلفزيوني فشلها في الحصول على "الرخصة الآسيوية"، بسبب عدم استيفاء المعايير الإلزامية "الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية"، وفق الزميلة "الاقتصادية".

وكانت المادة الـ28 من المخصصات المالية للأندية الأعضاء في النظام الأساسي للرابطة،  تنص على أن يتم توزيع 10% من رصيد الأموال المكتسبة من العقود التجارية، على الأندية الحاصلة على الرخصة الآسيوية

النصر
الاتحاد
أبها
الأهلي
الرائد
الباطن
الرخصة الآسيوية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3942
منذ 8 دقائق
اجحاف بحق الاندية والنقل التلفزيوني حق مكتسب لان هالاندية بتلعب المباريات ويتم نقلها . يعني الفريق الخصم بيلعب لحاله ثم باي حق تحرمهم منها بل الاولى ان كل الاموال حقت النقل تروح للاندية . شيء غريب تعاقبهم من العوايد اللي يلعبون لاجلها ؟!!

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
مبروووك للزعماء
عبود
مسكينه كانت تحب تمزح
ابوبدر
اجحاف بحق الاندية والنقل التلفزيوني حق مكتسب لان هالاندية بتلعب المباريات ويتم نقلها . يعني الفريق الخصم بيلعب لحاله ثم باي حق تحرمهم منها...
ابوسلمان
والبلوي قال للشمراني اضرب لاعب الشباب وإلا البلوي هو اللي سجل هدفي الشباب وإلا البلوي هو اللي منع الإتحاد من تسجيل أي هدف؟
خالد
للأسف استغلوا البنات لترويج حفل المصارعة

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