عقوبة صارمة تلاحق 6 أندية بدوري المحترفين 

ماجد محمد (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى عقوبة صارمة تواجه النصر والاتحاد والأهلي، إضافة إلى الرائد وأبها والباطن، بعد فشلهم في الحصول على "الرخصة الآسيوية".
ولفتت التقارير، إلى حرمان الأندية التي سبق ذكرها، من 10% من عوائد العقود التجارية لرابطة دوري المحترفين، من بينها النقل التلفزيوني فشلها في الحصول على "الرخصة الآسيوية"، بسبب عدم استيفاء المعايير الإلزامية "الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية"، وفق الزميلة "الاقتصادية".
وكانت المادة الـ28 من المخصصات المالية للأندية الأعضاء في النظام الأساسي للرابطة، تنص على أن يتم توزيع 10% من رصيد الأموال المكتسبة من العقود التجارية، على الأندية الحاصلة على الرخصة الآسيوية