بالفيديو.. السوري منذر النزال يروي قصة صورته الإنسانية مع نجله

دمشق (صدى):
روى السوري منذر النزال، والد الطفل "مصطفى"، قصة صورته الذي ظهر فيها بساق واحدة وهو يحمل طفله المولود دون أطراف حيث فاز بجائزة صورة العام 2021 بمسابقة "سيينا" الدولية للصور.
والتقط الصورة المصور التركي محمد أصلان في الريحانية على الحدود التركية السورية تحت عنوان "مشقة الحياة" حيث ترصد الصورة لحظة إنسانية بين الأب ونجله.
وظهر "الطفل" دون أطراف بسبب اضطراب خلقي ناجم عن الأدوية التي اضطرت والدته لتناولها بعد إصابتها بالغثيان نتيجة استنشاق غاز الأعصاب خلال الحرب في سوريا.
ومن جانبه، صرح "منذر" أنه أصيب خلال قصف على خان شيخون وبترت على إثرها قدمه اليمنى، فضلًا عن معاناته من إصابات بالبطن والظهر، وفقًا لقناة "الحدث".
ووجه الأب السوري نداء عاجل للمنظمات بسماعدته لأجل علاج نجله وتركيب أطراف اصطناعية، لتأمين مستقبله وتمكينه من الذهاب إلى المدرسة رفقة أقرانه.
وأشار "منذر" أن نجله يحتاج إلى عملية لتطويل عظام الرجل وبعدها يحتاج إلى أطراف ذكية ليتمكن من السير مبينًا أنه يساعد نجله في إطعامه لأنه لا يستطيع ذلك.