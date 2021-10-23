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بالفيديو.. السوري منذر النزال يروي قصة صورته الإنسانية مع نجله

منذ 50 دقيقة
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بالفيديو.. السوري منذر النزال يروي قصة صورته الإنسانية مع نجله

دمشق (صدى):
روى السوري منذر النزال، والد الطفل "مصطفى"، قصة صورته الذي ظهر فيها بساق واحدة وهو يحمل طفله المولود دون أطراف حيث فاز بجائزة صورة العام 2021 بمسابقة "سيينا" الدولية للصور.

والتقط الصورة المصور التركي محمد أصلان في الريحانية على الحدود التركية السورية تحت عنوان "مشقة الحياة" حيث ترصد الصورة لحظة إنسانية بين الأب ونجله.

وظهر "الطفل" دون أطراف بسبب اضطراب خلقي ناجم عن الأدوية التي اضطرت والدته لتناولها بعد إصابتها بالغثيان نتيجة استنشاق غاز الأعصاب خلال الحرب في سوريا.

ومن جانبه، صرح "منذر" أنه أصيب خلال قصف على خان شيخون وبترت على إثرها قدمه اليمنى، فضلًا عن معاناته من إصابات بالبطن والظهر، وفقًا لقناة "الحدث".

ووجه الأب السوري نداء عاجل للمنظمات بسماعدته لأجل علاج نجله وتركيب أطراف اصطناعية، لتأمين مستقبله وتمكينه من الذهاب إلى المدرسة رفقة أقرانه.

وأشار "منذر" أن نجله يحتاج إلى عملية لتطويل عظام الرجل وبعدها يحتاج إلى أطراف ذكية ليتمكن من السير مبينًا أنه يساعد نجله في إطعامه لأنه لا يستطيع ذلك.

 

الحدود التركية السورية
البتر
الأطراف
صورة مشقة الحياة
منذر النزال
المصور التركي محمد أصلان
صورة العام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136867
منذ 39 دقيقة
الله يكون باالعون ..

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أحدث التعليقات

وافي
كل هالخرابيط ماتهمنا
مروة حج محمد
يتوفر كليه للبيع
مروة حج محمد
يتوفر كليه للبيع
رااايق
ليه ما يعمل لهن حفل خاص بهن بدل الدعايه للمصارعة ** هذه ولا لازم الزعاطه اللي ملها داعي**!! ايييه دنيااا **
مروة حج محمد
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