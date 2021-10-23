محاكمة رجل لاغتصابه أكثر من 30 امرأة

باريس (صدى):
أدان القضاء الفرنسي رجلاً بأكثر من 30 عملية اغتصاب بين 1995 حتى عام 2000 وذلك في غابة سينار الشاسعة في منطقة إيسون على بعد 25 كيلومترا جنوب شرقي باريس.
واتخذ "الجاني" من هذه الغابة مكانًا لممارسة جريمته حيث كان مداومًا على ارتداء خوذة مخصصة لركوب الدراجات النارية حتى خلال اعتداءاته الجنسية.
وتم التأكد من هوية الجاني من خلال مطابقة عينات من الحمض النووي عُثرت على نصف ضحاياه والذي مارس عليهن جرائمه تحت تهديد السلاح ومن بينهن حوامل وسيدات مسنات.
وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق "الجاني" وأرفقت حكمها بأمر متابعة اجتماعية وقضائية ورعاية صحية للمحكوم.