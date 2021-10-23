شاهد.. عضاية فل جازان وتسريحات العرئس

أميرة خالد (صدى):
تشتهر منطقة جازان بما يسمى العضاية وهي عبارة عن حبات الفل يتم خرقها بخيط طويل باشكال مختلفة وتضعه العروس أو أهلها على روسهم في مناسبات الافراح والخطوبة.
ويُسمى أيضًا بعدة مسميات أخرى منها طاقية فل تساريح فل تيجان فل عضيات فل جيزاني فل صبياني فل عريشي فل جازان فل بيش فل الدرب فل القوز فل الشقيق فل القنفذه فل البرك فل جده فل الرياض.
وتتوارث نساء جازان عادة تزيين رؤوسهن بـ"عقود الفل"، في الأعراس والمواليد واستقبال الضيوف والمناسبات الاحتفالية فهناك قصة عشق بين الفل وأهالي منطقة "جازان".
وتهتم النساء بزراعة أشجار الفل بمداخل المنازل وحدائقه بما يضفي جمالاً على المنزل ويبث في أجوائه وداخل أسواره رائحة الفل العطرية.
وتتعدد أنواع الفل وأشكاله ومسمياته منها فل "العزان" ذو اللون الأصفر والحجم الأكبر وينمو في جبال جازان، ويتم نظمه في عقد طويل، ليلفه الرجال بالمناطق الجبلية، حول رؤوسهم كمظهر من مظاهر الزينة والفل القريشي، شديد البياض، والعبق، والفل البلدي الذي يتباين، حجما ولونا ورائحة.
وتصدر مهرجان فل جازان كتابات الشعراء والشاعرات والمثقفين والأدباء بمنطقة جازان، ما نتج عنه التسابق في تقديم لوحات أدبية ثقافية للتغني بالفل، وتأثيره الإيجابي.