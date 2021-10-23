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قصة بائعة الموز التي تحولت من محجبة الى مثيرة للجدل

منذ 49 دقيقة
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قصة بائعة الموز التي تحولت من محجبة الى مثيرة للجدل

خــاص (صدى):
أثارت موديل مصرية محجبة الجدل بعد خلعها للحجاب والخضوع لجلسات تصوير فاضحة لتصبح بعد ذلك الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي "جوجل".

وبدأت سلمى الشيمي والمعرفة بـ "فتاة سقارة" كفتاة عادية محجبة لتدخل بعد ذلك كموديل وتقدم على خلع الحجاب لتثير الجدل بجلسة تصوير فاضحة في منطقة سقارة مستغلة الثغرات القانونية.

وتسببت جلسة التصوير في إثارة حفظية المصريين لما تتضمنه الصور من منظر فاضح يسئ للمعالم الأثرية في مصر ويتم القبض عليها إلا أنهم لم يستطيعوا حبسها خاصة وأن عقوبتها تتضمن دفع غرامة لا تتجاوز الـ 2000 جنيهًا.

واستغلت "الشيمي" هذه الثغرة القانونية مؤكدة أن العديد من المصريين والسائحين يقومون بنفس الشيء ولا تقع عليهم أي عقوبة في هذه الحالة.

كما خضعت سلمى الشيمي بعد ذلك لجلسة تصوير على عربة الموز أثارت بها الجدل لما تتضمنه من إيحاءات فاضحة وملابس غير لائقة.

 

غرامة
خلع الحجاب
سلمى الشيمي
فتاة سقارة
سقارة
ثغرة قانونية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136853
منذ 23 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مغابش
مغابش عدد التعليقات : 487
منذ 11 دقيقة
هذي الله يهديها
والله البلشه البحث عن المال على حساب الدين والقيم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيها مما فيها ..
احم
نفس الطينه انت وياه كلكم حثالة مجتمع وتحبون الشهره على قلة حيا وقلة ادب
مغابش
هذي الله يهديها والله البلشه البحث عن المال على حساب الدين والقيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو تركي
انت باقي في السعوديه .ههههههه ترا ماتوقع نادي يبيك.. هيا اقرب طائره

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