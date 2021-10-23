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أول تعليق لشقيق فاطمة الأنصاري على خبر انفصالها من يعقوب بوشهري

منذ 5 ساعات
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أول تعليق لشقيق فاطمة الأنصاري على خبر انفصالها من يعقوب بوشهري

أميرة خالد (صدى):
علق شقيق الفاشنيستا فاطمة الأنصاري على نبأ انفصال شقيقته عن نجم السوشال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري بكلمات مثيرة

وقال شقيق فاطمة الأنصاري خلال فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ليس من طبعي ولا من أخلاقي ولا من تربيتي ولا هو من شيء تعلمنا عليه، إنك تتكلم عن شخص أكل وياك من سفرة واحدة"

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو بتعليقات متضاربة، حيث أشاد البعض بتصرفه وردة فعله مؤكدين أنه شخص خلوق وأن ما قاله هو تصرف صحيح، فيما تغزل آخرون بوسامته معتبرين أن هذا الفيديو قد يكون سببًا في بداية مشواره في على الشهرة.

انفصال
يعقوب بوشهري
فاطمة الأنصاري
شقيق فاطمة الأنصاري

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10073
منذ ساعة
يدور الشهره ** بس خلاص ** قرقر كتير مايبغى ** واحد نفر خربوتا ** ههههههههههههه

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
دول تعلموا من حسين عبد الغني
عبدالله
هذا كان قد وصلنا قبل عدة سنوات من جمهورية ايران اللا إسلامة لعنها الله وتم عدم استيراده هو والشمام
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
محمد الحربي
اسعار بلا رقيب ولا حسيب.. الدواء والعلاج غالي وهناك مافيا تحتكره لاجل تقديمه بأسعار مبالغ فيها لكن الجميع سوف يموت وجعل هالمال وبال عليكم...
ابو محمد 😎 ✍️
يذكر ايامها باالخير ..

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