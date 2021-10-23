أول تعليق لشقيق فاطمة الأنصاري على خبر انفصالها من يعقوب بوشهري

أميرة خالد (صدى):
علق شقيق الفاشنيستا فاطمة الأنصاري على نبأ انفصال شقيقته عن نجم السوشال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري بكلمات مثيرة
وقال شقيق فاطمة الأنصاري خلال فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ليس من طبعي ولا من أخلاقي ولا من تربيتي ولا هو من شيء تعلمنا عليه، إنك تتكلم عن شخص أكل وياك من سفرة واحدة"
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو بتعليقات متضاربة، حيث أشاد البعض بتصرفه وردة فعله مؤكدين أنه شخص خلوق وأن ما قاله هو تصرف صحيح، فيما تغزل آخرون بوسامته معتبرين أن هذا الفيديو قد يكون سببًا في بداية مشواره في على الشهرة.