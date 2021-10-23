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ماشاء الله طلعت في طول زرافة
منذ 3 ساعات
1071
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فتاة
زرافة
طويلة
خبر في صورة
جيوانات
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136854
منذ 3 ساعات
لأنها زرافه ، حتى حذيانها لابستهن قلب ..
عبدالله
عدد التعليقات : 379
منذ ساعة
هي واقفة على شرفة وليست واقفة بمستوى الزرافة
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيها مما فيها ..
احم
نفس الطينه انت وياه كلكم حثالة مجتمع وتحبون الشهره على قلة حيا وقلة ادب
مغابش
هذي الله يهديها والله البلشه البحث عن المال على حساب الدين والقيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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