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أفعى تهاجم رجل عند باب منزله
منذ 43 دقيقة
242
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136835
منذ 21 دقيقة
اعوذ باالله من الشيطان ..
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أحدث التعليقات
عبدالله
يا فضيلة الدكتور هل هذا الاقتراح من نتاج سفراتك لتلك الدول؟
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن نظرها قوي وتشوف من وراء المظله ..
واضح ***وصريح
قد تكون في إنتظار مالم تحسب له حساب..
ابو محمد 😎 ✍️
من خلّف ما مات يا الأم المسلّيه ..
الزعيم العالمي
اقول للضرطاوية ولفريقهم طقوع أسيا الاسيوية صعبة قوية 🤫😂😂😂😂😂
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