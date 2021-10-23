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مسافر يوثق لحظات مرعبه وسط السماء

منذ 37 دقيقة
295
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136835
منذ 24 دقيقة
موقف صعب ..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14739
منذ 19 دقيقة
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييف..

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا فضيلة الدكتور هل هذا الاقتراح من نتاج سفراتك لتلك الدول؟
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن نظرها قوي وتشوف من وراء المظله ..
واضح ***وصريح
قد تكون في إنتظار مالم تحسب له حساب..
ابو محمد 😎 ✍️
من خلّف ما مات يا الأم المسلّيه ..
الزعيم العالمي
اقول للضرطاوية ولفريقهم طقوع أسيا الاسيوية صعبة قوية 🤫😂😂😂😂😂

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