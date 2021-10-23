‏بالفيديو.. الأميرة ريما بنت بندر تتحدث عن "قط الفهد" المفضل لديها

الرياض (صدى):
تحدثت الأميرة ريما بنت بندر، عن "قط الفهد" المفضل لديها، وذلك خلال مشاركتها في منتدى "مبادرة السعودية الخضراء"، اليوم السبت.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر: "لدينا حملة تسمى حملة" مسيرة القطط" وقط الفهد هو النوع المحبب لدي.. حاولوا اختيار نوع القطط المحبب لديكم واقرأوا عن كل شيء متعلق بالأنواع السبعة لتعرفوا ما الذي سنخسره إذا لم توجد هذه القطط".
وافتتح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم السبت، أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء.