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‏بالفيديو.. الأميرة ريما بنت بندر تتحدث عن "قط الفهد" المفضل لديها

منذ ساعة
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‏بالفيديو.. الأميرة ريما بنت بندر تتحدث عن "قط الفهد" المفضل لديها

الرياض (صدى):
تحدثت الأميرة ريما بنت بندر، عن "قط الفهد" المفضل لديها، وذلك خلال مشاركتها في منتدى "مبادرة السعودية الخضراء"، اليوم السبت.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر: "لدينا حملة تسمى حملة" مسيرة القطط" وقط الفهد هو النوع المحبب لدي.. حاولوا اختيار نوع القطط المحبب لديكم واقرأوا عن كل شيء متعلق بالأنواع السبعة لتعرفوا ما الذي سنخسره إذا لم توجد هذه القطط".

وافتتح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم السبت، أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء.

 

الأميرة ريما بنت بندر
مبادرة السعودية الخضراء
قط الفهد
مسيرة القطط

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 1
منذ 39 دقيقة
خلاص من اليوم ورايح مايبقى باالحاره ولا قطو ..
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 136835
منذ 28 دقيقة
لازم نحافظ على القط

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا فضيلة الدكتور هل هذا الاقتراح من نتاج سفراتك لتلك الدول؟
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن نظرها قوي وتشوف من وراء المظله ..
واضح ***وصريح
قد تكون في إنتظار مالم تحسب له حساب..
ابو محمد 😎 ✍️
من خلّف ما مات يا الأم المسلّيه ..
الزعيم العالمي
اقول للضرطاوية ولفريقهم طقوع أسيا الاسيوية صعبة قوية 🤫😂😂😂😂😂

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