بالفيديو.. سر تواجد 4 نساء على حلبة المصارعة WWE بموسم الرياض

الرياض (صدى):
حرصت الهيئة العامة للترفيه على الاحتفاء بـ 4 نساء سعوديات هزمن مرض السرطان، وذلك تزامناً مع شهر توعية سرطان الثدي.
وأظهر مقطع فيديو لحظة الاحتفال بـ 4 نساء سعوديات، هزمن مرض سرطان الثدي، داخل حلبة WWE بموسم الرياض.
وصعدت المتعافيات الأربعة إلى حلبة المصارعة، وتحمل كل واحدة حزام بطولات WWE وسط موجة من التصفيق الحار من جانب الجماهير الكبيرة التي حرصت على الحضور.
ويعتبر شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، ويسمى "أكتوبر الوردي"، حيث يعتبر سرطان الثدي في المملكة أكثر شيوعاً بين السيدات بعمر 40 عاماً فأكثر، وأكثر من 50% من حالات سرطان الثدي في المملكة يتم كشفها بمراحل متقدمة، مقارنة بـ20% في الدول المتقدمة.