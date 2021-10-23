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بالفيديو.. سر تواجد 4 نساء على حلبة المصارعة WWE بموسم الرياض

منذ ساعة
2031
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بالفيديو.. سر تواجد 4 نساء على حلبة المصارعة WWE بموسم الرياض

الرياض (صدى):
حرصت الهيئة العامة للترفيه على الاحتفاء بـ 4 نساء سعوديات هزمن مرض السرطان، وذلك تزامناً مع شهر توعية سرطان الثدي.

وأظهر مقطع فيديو لحظة الاحتفال بـ 4 نساء سعوديات، هزمن مرض سرطان الثدي، داخل حلبة WWE بموسم الرياض.

وصعدت المتعافيات الأربعة إلى حلبة المصارعة، وتحمل كل واحدة حزام بطولات WWE وسط موجة من التصفيق الحار من جانب الجماهير الكبيرة التي حرصت على الحضور.

ويعتبر شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، ويسمى "أكتوبر الوردي"، حيث يعتبر سرطان الثدي في المملكة أكثر شيوعاً بين السيدات بعمر 40 عاماً فأكثر، وأكثر من 50% من حالات سرطان الثدي في المملكة يتم كشفها بمراحل متقدمة، مقارنة بـ20% في الدول المتقدمة.

نساء
سرطان الثدي
الهيئة العامة للترفيه
موسم الرياض
الاحتفاء
حلبة المصارعة
التوعية بسرطان الثدي

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 33
منذ 35 دقيقة
حقيقه منظر مخزي بمعني الكلمة
هذا اذا كانوا صحيح خبرهن
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14739
منذ 21 دقيقة
اللباس والهيئة،والمظهر أحيان، وقوفها لأداء بعض الأدوار يكون في حكم الغير مناسب ولا الغير لائق..
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 136835
منذ 7 دقائق
يعني طابن من السرطان بأسباب تفرجهن على المصارعين شبه العريانين ...؟؟

.. تمام ، علاااج ببلاااش ... ارفعن شعار لا مستشفيات ولا دكاتره بعد اليوم ..

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا فضيلة الدكتور هل هذا الاقتراح من نتاج سفراتك لتلك الدول؟
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن نظرها قوي وتشوف من وراء المظله ..
واضح ***وصريح
قد تكون في إنتظار مالم تحسب له حساب..
ابو محمد 😎 ✍️
من خلّف ما مات يا الأم المسلّيه ..
الزعيم العالمي
اقول للضرطاوية ولفريقهم طقوع أسيا الاسيوية صعبة قوية 🤫😂😂😂😂😂

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