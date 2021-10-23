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بالفيديو.. الأمير تشارلز: "السعودية الخضراء" تحيي الإمكانات الهائلة للاقتصاد الأخضر

منذ 21 ساعة
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بالفيديو.. الأمير تشارلز: "السعودية الخضراء" تحيي الإمكانات الهائلة للاقتصاد الأخضر

الرياض (صدى):
قال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، اليوم السبت، إن مبادرتي " السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" تعطي الأمل في تسريع العمل الدولي بشأن تغير المناخ.

وأضاف تشارلز في مقطع فيديو مصور أذيع خلال منتدى مبادرة "السعودية الخضراء" في الرياض، إن هذه المبادرة تحيي الإمكانات الهائلة للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أنه لا يوجد مبادرة عالمية لزراعة مليارات الأشجار التي سيكون لها أثرًا ملموسًا يستفيد منه الأجيال القادمة مثل هذه المبادرة.

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق اليوم النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض.

وأشار ولي العهد خلال كلمته الافتتاحية إلى أن إطلاق المملكة مبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام (2030)، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات.

 

بريطانيا
مناخ
الأمير تشارلز
منتدى
اقتصاد
أشجار
السعودية الخضراء

التعليقات

يسر
يسر عدد التعليقات : 22
منذ 21 ساعة
الجيوب صفراء
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 92
منذ 40 دقيقة
الله يرزقنا من واسع فضله

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أحدث التعليقات

kkkk
لازم نعرف الموضوع عشان نحكم
واضح ***وصريح
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم..
7UP
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث
kkkk
تدرون ليش الهلال متوفق ودائم الى الامام لان نواياهم صافيه وليست بجيحه كما هي عند الجار الاصفر الصغير
بـــــلــــــــيـــــــــهي بـــــــــــــــارك (راكز الراية)
66 سنه مايدري وين دوري ابطال اسيا

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