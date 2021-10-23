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"المهن التمثيلية": وفاة سوسن بدر شائعة سببها مهرجان الجونة

منذ ساعة
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"المهن التمثيلية": وفاة سوسن بدر شائعة سببها مهرجان الجونة

القاهرة (صدى):
علق عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان منير مكرم، على الأنباء التي راجت بقوة على السوشال ميديا خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنانة سوسن بدر.

وقال مكرم إن الأنباء المتداولة شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن سوسن بدر بخير وبصحة جيدة، وتتابع الأصداء حول أعمالها الأخيرة، ولا تهتم لهذا النوع من الشائعات.

وأضاف: "تلك الأخبار يطلقها أشخاص مريضون على منصات التواصل الاجتماعي سعيا وراء تحقيق "ترند"، دون مراعاة لحالات الذعر والقلق التي يتسببون بها لعائلات الفنانين وأصدقائهم".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر لم تشارك من فعاليات مهرجان الجونة، وهو الأمر الذي زاد من اشتعال الشائعة، كذلك جاءت بالتزامن مع اختفاء سوسن بدر عن مواقع التواصل لعدة أيام متتالية، وعدم وجود رد مباشر منها يوقف تلك الشائعات؛ إذ كان آخر ظهور لها قبل نحو أسبوع، وتحديدًا يوم الـ 14 من أكتوبر.

وفاة
الشائعات
سوسن بدر
مهرجان الجونة
المهن التمثيلية

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14739
منذ 39 دقيقة
هي البدر:- سوسن البدر..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136835
منذ 33 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا فضيلة الدكتور هل هذا الاقتراح من نتاج سفراتك لتلك الدول؟
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن نظرها قوي وتشوف من وراء المظله ..
واضح ***وصريح
قد تكون في إنتظار مالم تحسب له حساب..
ابو محمد 😎 ✍️
من خلّف ما مات يا الأم المسلّيه ..
الزعيم العالمي
اقول للضرطاوية ولفريقهم طقوع أسيا الاسيوية صعبة قوية 🤫😂😂😂😂😂

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