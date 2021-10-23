"المهن التمثيلية": وفاة سوسن بدر شائعة سببها مهرجان الجونة

القاهرة (صدى):
علق عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان منير مكرم، على الأنباء التي راجت بقوة على السوشال ميديا خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنانة سوسن بدر.
وقال مكرم إن الأنباء المتداولة شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن سوسن بدر بخير وبصحة جيدة، وتتابع الأصداء حول أعمالها الأخيرة، ولا تهتم لهذا النوع من الشائعات.
وأضاف: "تلك الأخبار يطلقها أشخاص مريضون على منصات التواصل الاجتماعي سعيا وراء تحقيق "ترند"، دون مراعاة لحالات الذعر والقلق التي يتسببون بها لعائلات الفنانين وأصدقائهم".
يذكر أن الفنانة سوسن بدر لم تشارك من فعاليات مهرجان الجونة، وهو الأمر الذي زاد من اشتعال الشائعة، كذلك جاءت بالتزامن مع اختفاء سوسن بدر عن مواقع التواصل لعدة أيام متتالية، وعدم وجود رد مباشر منها يوقف تلك الشائعات؛ إذ كان آخر ظهور لها قبل نحو أسبوع، وتحديدًا يوم الـ 14 من أكتوبر.