بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل برقصها مع حفيدتها

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة الاستعراضية، فيفي عبده، الجدل برقصها مع حفيدتها، في الحفل الذي أحياه المطرب عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مساء أول أمس الخميس.
وكشفت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، عبر حسابها في إنستغرام، عن مقطع فيديو لرقص فيفي عبده وحفيدتها على أنغام الأغنية الشهيرة "قمرين دول ولا عينيك".
وجاء من ضمن التعليقات على الفيديو "فرحتها بحفيدتها تجنن"، "كل وحدة أحلى من الثانية"، "الجمال كله ماخذيه من أحلى فيفي"، "والله قمرات"، فيما انتقد آخرون أفعال فيفي عبده وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الحفل.