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بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل برقصها مع حفيدتها

منذ 45 دقيقة
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بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل برقصها مع حفيدتها

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة الاستعراضية، فيفي عبده، الجدل برقصها مع حفيدتها، في الحفل الذي أحياه المطرب عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مساء أول أمس الخميس.

وكشفت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، عبر حسابها في إنستغرام، عن مقطع فيديو لرقص فيفي عبده وحفيدتها على أنغام الأغنية الشهيرة "قمرين دول ولا عينيك".

وجاء من ضمن التعليقات على الفيديو "فرحتها بحفيدتها تجنن"، "كل وحدة أحلى من الثانية"، "الجمال كله ماخذيه من أحلى فيفي"، "والله قمرات"، فيما انتقد آخرون أفعال فيفي عبده وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الحفل.

 

 

فيفي عبده
رقص
عمرو دياب
بوسي شلبي
مهرجان الجونة السينمائي
فن ومشاهير

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14728
منذ 40 ثانية
إذا كان كبيرالبيت للرقص راغب، فشيمة أهل البيت الردح..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
مغامرة إمرأة بلهاء..
واضح ***وصريح
إن شاء الله.
عش رجبا ترى عجبا
لا صار راتبي زي راتبك ومعطيني سكن ببلاش ومزايا بالجامعه ذاك الوقت اقدر اويدك
أبو خالد إبن سمومة
الإعتذار من شيم الفضلاء والكرام ياكابتن فهد،ونعلم أنه من غيرتك على فريقك، فحظ أوفر للعميد إن شاء الله.
واضح ***وصريح
قالوا ترا من أجمل الأغاني التي غناها أبو سارة، عبادي الجوهر، وأغنية تدرين وأدري بنفترق.

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