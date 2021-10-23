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بالفيديو.. استشاري يروي موقفًا لأب فقير أجبرته ابنته على إجراء جراحة تجميل

منذ ساعتين
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بالفيديو.. استشاري يروي موقفًا لأب فقير أجبرته ابنته على إجراء جراحة تجميل

الرياض (صدى):
روى جراح تجميل الوجه والأنف والجيوب الأنفية بالمنظار، الدكتور يزيد الغنيم، موقفًا لأب فقير أجبرته ابنته على إجراء جراحة تجميل لم يكن يملك تكاليفها.

وأوضح الدكتور يزيد الغنيم، إنه استقبل أحد الأشخاص طلب التحدث معه خارج عيادته، ليخبره أن ابنته تطلب منه إجراء عملية تجميل، وهو بالكاد يستطيع جمع 10% فقط من تكلفتها.

وأشار إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا في تكاليف عمليات التجميل بالمملكة، مرجعًا ذلك إلى تفاوت مستوى الأطباء والخدمات المقدمة للمراجعين، بحسب برنامج "بالمختصر" على قناة "mbc" .

وكشف "الغنيم" أن انخفاض تكلفة عمليات التجميل في بعض الدول الأجنبية مقارنة بالأسعار في المملكة، يعود إلى بعض العوامل الاقتصادية، مثل الملاءة المالية والتكلفة المعيشية والدخل في هذه الدول.

 

عمليات التجميل
جراحة تجميل
جراح تجميل
تجميل الوجه والأنف

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2535
منذ ساعة
هلا والله يزيد -- والله وكبرت بس تستاهل العالميه الحقيقيه مو زي ابو خرقه
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10068
منذ 38 دقيقة
مين طفى النور *** هههههههههههههه

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا فضيلة الدكتور هل هذا الاقتراح من نتاج سفراتك لتلك الدول؟
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن نظرها قوي وتشوف من وراء المظله ..
واضح ***وصريح
قد تكون في إنتظار مالم تحسب له حساب..
ابو محمد 😎 ✍️
من خلّف ما مات يا الأم المسلّيه ..
الزعيم العالمي
اقول للضرطاوية ولفريقهم طقوع أسيا الاسيوية صعبة قوية 🤫😂😂😂😂😂

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