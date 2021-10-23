بالفيديو.. استشاري يروي موقفًا لأب فقير أجبرته ابنته على إجراء جراحة تجميل

الرياض (صدى):
روى جراح تجميل الوجه والأنف والجيوب الأنفية بالمنظار، الدكتور يزيد الغنيم، موقفًا لأب فقير أجبرته ابنته على إجراء جراحة تجميل لم يكن يملك تكاليفها.
وأوضح الدكتور يزيد الغنيم، إنه استقبل أحد الأشخاص طلب التحدث معه خارج عيادته، ليخبره أن ابنته تطلب منه إجراء عملية تجميل، وهو بالكاد يستطيع جمع 10% فقط من تكلفتها.
وأشار إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا في تكاليف عمليات التجميل بالمملكة، مرجعًا ذلك إلى تفاوت مستوى الأطباء والخدمات المقدمة للمراجعين، بحسب برنامج "بالمختصر" على قناة "mbc" .
وكشف "الغنيم" أن انخفاض تكلفة عمليات التجميل في بعض الدول الأجنبية مقارنة بالأسعار في المملكة، يعود إلى بعض العوامل الاقتصادية، مثل الملاءة المالية والتكلفة المعيشية والدخل في هذه الدول.