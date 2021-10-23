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هذي اللى بايعه حياتها
منذ 59 دقيقة
234
1
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14732
منذ دقيقة
مغامرة إمرأة بلهاء..
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
مغامرة إمرأة بلهاء..
واضح ***وصريح
إن شاء الله.
عش رجبا ترى عجبا
لا صار راتبي زي راتبك ومعطيني سكن ببلاش ومزايا بالجامعه ذاك الوقت اقدر اويدك
أبو خالد إبن سمومة
الإعتذار من شيم الفضلاء والكرام ياكابتن فهد،ونعلم أنه من غيرتك على فريقك، فحظ أوفر للعميد إن شاء الله.
واضح ***وصريح
قالوا ترا من أجمل الأغاني التي غناها أبو سارة، عبادي الجوهر، وأغنية تدرين وأدري بنفترق.
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