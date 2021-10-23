بالفيديو.. وزير الطاقة: شبابنا وشاباتنا هم أصحاب رؤية السعودية 2030

الرياض (صدى):
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم السبت، أن شباب وشابات المملكة هم أصحاب رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر لانتمائه للمملكة وشعبها.
وصرح وزير الطاقة، خلال منتدى "مبادرة السعودية الخضراء": "إن التمسك بما يهمنا اليوم للانتقال قدمًا إلى مستقبل أفضل يقوده هذا الجيل والأجيال التي ستأتي بعده، لذلك أيًا ما كان سترونه اليوم في السعودية أو غدًا فهو ليس عملي ولا عمل جيلي بمفرده ولكنه عمل الجميع" .
وأضاف: "إنني أحظى بتمكين من خلال دعم شباب وفتيات لديهم رؤية وهم أصحاب رؤية المملكة 2030، ولكن التمكين قد انتشر في السعودية والكثير من الشباب والفتيات الذين رأيناهم في المعرض والذين يعملون ليلًا ونهارًا ليقدموا الأفضل.. أفخر بالقول أن الجميع في المملكة سيحققون المستقبل الذين نتطلع جميعًا إلى تحقيقه لأطفالنا وأحفادنا ليعيشوا فيه".
وتابع:"ما ترونه اليوم وما سترونه في يوم الاثنين هو فقط لمحة مسبقة للرؤية التي نود أن نحصل عليها والتي ستمكننا لبناء الجسور بين الاستدامة والتنوع الاقتصادي والنمو الاقتصادي وتحسين وتعزيز سلامة ورفاهية المملكة".
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