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متهور يدهس سيدة بطريقة مروعة

منذ 4 ساعات
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136849
منذ 28 دقيقة
ياله من متهور اهوج ارعن ...

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أحدث التعليقات

يحيى إبراهيم الزهراني
لا جديد
عبدالله
قال هزمن مرض السرطان قال كان الاولى بهن ان يحمدن الله الذي عافاهن من السرطان
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ..... .. اللهم ارقع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عبدالله
هي واقفة على شرفة وليست واقفة بمستوى الزرافة
4everx2
الدولة تحب تضع الغرامات 😂🤷‍♂️💔

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