"ابن مساعد" ممازحاً حمد قلم: "قالو ترى كتبتها قبل سنتين"

الرياض (صدى):
أعلن الإعلامي حمد قلم خلال مقطع فيديو نشره على حسابه بتويتر عن استضافته للأمير عبدالرحمن بن مساعد خلال برنامجه "مع حمد قصص".
وأظهر الفيديو الإعلامي حمد قلم برفقة الأمير عبدالرحمن بن مساعد , خلال تواجده بالرياض ، مشيرا إلى أن "ابن مساعد " سيحل ضيفا له في برنامجه الجديد.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد خلال الفيديو أن أكثر أغنية يحبها هي "قالوا ترى" لعبادي الجوهر، ومازح كما أهدى حمد قلم نسخة من ديوانه الشعري .
ومازح ابن مساعد حمد قلم خلال الفيديو قائلا "قالو ترئ كتبتها قبل سنتين",وعلق على سبب تأخره في كتابة ديوانه الأول الذي صدر منذ أيام قائلا :" سبب تأخري هو كثرة انشغالي .. وأن تصل متأخراً أفضل من أن تصل".